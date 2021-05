Švajčiarsko sa rozhodlo ukončiť rokovania o rámcovej dohode s EÚ

Bern 26. mája (TASR) - Švajčiarska vláda v stredu oznámila, že rokovania s Bruselom o uzatvorení dlho odkladanej rámcovej dohody o spolupráci stroskotali po tom, čo sa obe strany nedokázali zhodnúť na kľúčových otázkach. Informovali o tom agentúry AP a AFP.



Švajčiarsky prezident Guy Parmelin na tlačovej konferencii v hlavnom meste Bern uviedol, že Švajčiarsko "končí" s rokovaniami o rámcovej dohode – čo by mohlo ohroziť vzťahy krajiny s jej najväčším obchodným partnerom.



Pripravovaná rámcová zmluva, na ktorej sa pracuje už 13 rokov, mala zastrešiť celú škálu čiastkových dohôd medzi EÚ a Švajčiarskom. Rokovania však uviazli v slepej uličke, keď Únia nesúhlasila s požiadavkou Švajčiarska vylúčiť z rozhovorov tri kľúčové otázky týkajúce sa štátnej pomoci, ochrany miezd a slobody pohybu.



Minister zahraničných vecí Ignazio Cassis uviedol, že vláda tohto alpského štátu informovala šéfku Európskej komisie (EK) Ursulu von der Leyenovú o svojom rozhodnutí odstúpiť od rozhovorov. Švajčiarsko dúfa, že zostane blízkym partnerom 27-členného eurobloku, dodal.



Švajčiarska vláda uviedla, že "dospela k záveru, že medzi Švajčiarskom a EÚ naďalej existujú podstatné rozdiely v kľúčových aspektoch". "Podmienky na podpísanie dohody teda nie sú splnené. Spolková vláda dnes prijala rozhodnutie o nepodpísaní dohody a toto rozhodnutie oznámila EÚ... Týmto krokom sa rokovania ukončia," uvádza sa vo vyhlásení.



Rokovania vo veľkej miere narazili na požiadavku EÚ, aby jej občania mali plný prístup na švajčiarsky trh práce vrátane tých, ktorí si prácu hľadajú. Švajčiarsko to odmietalo. Cassis uviedol, že tento krok by mohol viesť k tomu, že pracovníci, ktorí nie sú občania Švajčiarska, budú mať prístup k švajčiarskym sociálnym výhodám.



EK nad rozhodnutím Švajčiarska vyjadrila ľútosť.



Rámcová zmluva mala zastrešiť súčasných približne 120 bilaterálnych dohôd, ktoré v súčasnosti upravujú vzťahy medzi Švajčiarskom a EÚ.