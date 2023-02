Švajčiarsko chce zabaviť vyše 130 miliónov eur spájaných s Janukovyčom

Zürich 16. februára (TASR) - Švajčiarska vláda vo štvrtok oznámila, že začala právne konanie zamerané na konfiškáciu vyše 130 miliónov švajčiarskych frankov (čo je rovnaká suma aj v eurách) spájaných s blízkymi spolupracovníkmi bývalého ukrajinského prorusky orientovaného prezidenta Viktora Janukovyča. Ten bol vo svojej vlasti zosadený v roku 2014, a to v dôsledku rozsiahlych protivládnych protestov – tzv. euromajdanu –, pričom následne utiekol do Ruska.



Švajčiarska vláda začala predmetné konanie na spolkovom správnom súde s cieľom zhabať tieto peniaze "nezákonného pôvodu". TASR o tom píše na základe správy agentúry Reuters.



Bern sa začal konfiškáciou majetku ľudí spájaných s Janukovyčom zaoberať vlani; po vypuknutí ruskej invázie na Ukrajinu. Najskôr malo ísť len o sumu vo výške zhruba 100 miliónov švajčiarskych frankov, ktorú však vláda po ďalších debatách napokon zvýšila na vyše 130 miliónov frankov.



Zmienené finančné prostriedky zostanú teraz zmrazené až do rozhodnutia predmetného súdu. Bern pritom dodal, že v prípade konfiškácie budú všetky peniaze vrátené ukrajinskému ľudu, a to na základe medzinárodnej dohody.



Švajčiarsko informovalo, že takáto konfiškácia majetku sa vykonáva za výnimočných okolností, napríklad v prípade, že sa už o ňu ten-ktorý štát sám pokúsil, avšak bezúspešne.



Aktíva súvisiace s Janukovyčom boli vo Švajčiarsku zmrazené už v roku 2014. Kyjev pritom požiadal Bern o pomoc pri ich získaní a vrátení na Ukrajinu, toto úsilie však sťažila vojna. Cieľom aktuálneho právneho konania je podľa Bernu určiť, či "majú aktíva nezákonný pôvod a môžu byť preto zhabané".



Švajčiarsko podotklo, že konanie nesúvisí so sankčným zoznamom, na ktorý od vypuknutia ruskej invázie na Ukrajine zaradilo už 1386 Rusov.