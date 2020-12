Švajčiarsko sankcionovalo bieloruského lídra Lukašenka

Ženeva 11. decembra (TASR) - Švajčiarsko v piatok vyhlásilo, že rovnako ako Európska únia zakáže bieloruskému prezidentovi Alexandrovi Lukašenkovi a ďalším vysokopostaveným bieloruským činiteľom vstup alebo cestovanie cez svoje územie a zmrazí ich finančné účty.



Medzi sankcionovanými činiteľmi je aj Lukašenkov syn a poradca pre národnú bezpečnosť Viktor Lukašenko, informovala tlačová agentúra AFP. "Finančné sankcie a cestovné zákazy boli uvalené na 15 jednotlivcov vrátane prezidenta Alexandra Lukašenka," uviedla švajčiarska vláda vo vyhlásení.



Nové opatrenia, ktoré vstúpia do platnosti s okamžitou účinnosťou, sú podľa nej "v súlade s rozhodnutiami prijatými Európskou úniou 6. novembra".



Švajčiarsko je "hlboko znepokojené súčasným napätím v Bielorusku a vyzýva na dialóg medzi tamojšou vládou a občianskou spoločnosťou", vyhlásil Bern.



"Vláda vyzýva Bielorusko, aby rešpektovalo záväzky vyplývajúce z medzinárodnej legislatívy o ochrane ľudských práv. Tie zahŕňajú rešpektovanie slobody prejavu, zhromažďovania sa, ako aj prepustenie tých, ktorí boli svojvoľne zatknutí, a vyšetrovanie prípadov mučenia alebo zlého zaobchádzania," vyhlásila vláda alpskej krajiny.



Európska únia uvalila sankcie na Lukašenka a niekoľkých jeho spojencov v súvislosti s násilným potláčaním opozičných demonštrácií od augusta, keď sa v Bielorusku konali prezidentské voľby.



Opozícia tvrdí, že voľby boli sfalšované a politická novicka Sviatlana Cichanovská, ktorá kandidovala proti Lukašenkovi namiesto svojho uväzneného manžela, je skutočnou víťazkou volieb.



Cichanovskú, ktorá krátko nato utiekla do Litvy, podporujú západní lídri odmietajúci uznať výsledky volieb. Lukašenko, ktorý má pevnú podporu zo strany Moskvy, sa zdráha odstúpiť a navrhuje ústavné reformy so zámerom upokojiť protesty.