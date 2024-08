Švajčiarsko schválilo účasť na dvoch projektoch EÚ v oblasti obrany

Zürich 21. augusta (TASR) — Švajčiarska vláda v stredu schválila účasť krajiny na dvoch vojenských projektoch v rámci stálej štruktúrovanej spolupráce (PESCO), nástroja na posilnenie kooperácie v oblasti bezpečnosti a obrany v EÚ. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a tlačovej správy švajčiarskej vlády zverejnenej na portáli admin.ch.



Vláda zdôraznila, že jej rozhodnutie je v súlade s neutralitou Švajčiarska a vyjadrením zintenzívnenia spolupráce v bezpečnostnej politike s EÚ. Pripomenula, že Švajčiarsko a EÚ vedú od roku 2023 dialóg na vysokej úrovni o bezpečnostnej a obrannej politike.



Ide o projekty Military Mobility a Cyber Ranges Federation, ktoré sú určené na podporu spolupráce so zahraničnými ozbrojenými silami.



Projekt Military Mobility má za cieľ zjednodušiť presuny vojenskej techniky v Európe vďaka štandardizovaným administratívnym procesom. To znamená, že žiadosti o cezhraničnú prepravu by mohli byť v budúcnosti spracované a schválené v priebehu niekoľkých dní. Na tomto projekte, ktorý koordinuje Holandsko, sa zúčastňuje 25 členských štátov EÚ. Kanada, Nórsko a USA sa zúčastňujú ako tretie krajiny.



Cieľom projektu Cyber Ranges Federation je zlepšenie medzinárodnej spolupráce v oblasti obrany pred kybernetickými útokmi. V súčasnosti sa ňom zúčastňujú Estónsko, Belgicko, Bulharsko, Fínsko, Francúzsko, Taliansko, Luxembursko a Rakúsko.



Účasť Švajčiarska na oboch projektoch ešte musia schváliť zúčastnené štáty a Rada Európskej únie.



Švajčiarska vláda už skôr uviedla, že sa pripojí k Európskej organizácii pre kybernetickú bezpečnosť (ECSO), aby posilnila obranu krajiny pred hackermi a on-line útokmi. Týmto krokom získa prístup k informáciám o aktuálnych rozhodnutiach v oblasti technológií a vývoja, ako aj prístup k údajom expertov. Členmi ECSO sú veľké a malé spoločnosti, univerzity, výskumné centrá a európske vlády.