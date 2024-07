Švajčiarsko sprísnilo zákon týkajúci sa sexuálnych deliktov

Ženeva 1. júla (TASR) - Švajčiarsko s platnosťou od pondelka sprísnilo svoj doterajší zákon o znásilnení a sexuálnych trestných činoch, a to v súlade so zásadou "nie znamená nie". TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Za znásilnenie, sexuálny útok alebo obťažovanie sa tam po novom bude považovať konanie tohto druhu, ku ktorému došlo proti vôli obete. To zahŕňa nielen slová a gestá, ale aj prípady, keď obeť takéhoto násilia stuhne od strachu.



Takéto činy sa doteraz posudzovali ako znásilnenie, sexuálne napadnutie alebo obťažovanie v závislosti od toho, či sa páchateľ obeti vyhrážal alebo správal násilnícky.



V súlade s novelou zákona je za trestný čin považovaná aj praktika známa ako tzv. stealthing, čo znamená odstránenie prezervatívu počas pohlavného styku bez súhlasu partnera.