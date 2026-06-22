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Švajčiarsko: Technické rokovania medzi Iránom a USA môžu pokračovať
Rokovania medzi delegáciami pod vedením amerického viceprezidenta J.D. Vancea a hlavného iránskeho vyjednávača Mohammada Bákera Kálíbáfa nasledovali po minulotýždňovom uzavretí memoranda o porozumení.
Autor TASR
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Bürgenstock 22. júna (TASR) - Švajčiarsko v pondelok označilo prvé kolo rozhovorov medzi Spojenými štátmi a Iránom o ukončení vojny na Blízkom východe za úspešné. Vyhlásilo tiež, že sú splnené podmienky na ďalšie technické rokovania. Upozornila na to agentúra AFP, píše TASR.
Rokovania medzi delegáciami pod vedením amerického viceprezidenta J.D. Vancea a hlavného iránskeho vyjednávača Mohammada Bákera Kálíbáfa nasledovali po minulotýždňovom uzavretí memoranda o porozumení.
„Švajčiarsky sprostredkovateľ víta konštruktívny pokrok dosiahnutý počas intenzívnych diplomatických rokovaní, ktoré pokračovali v noci z 21. na 22. júna v Bürgenstocku medzi sprostredkovateľmi, Iránom a Spojenými štátmi,“ uviedlo švajčiarske ministerstvo zahraničných vecí. Dohodnutý plán „vytvára podmienky na okamžité obnovenie nových technických rokovaní“.
Sprostredkovatelia z Pakistanu a Kataru v noci oznámili, že Teherán a Washington sa počas rokovaní dohodli na pláne krokov, ktoré by mali viesť k dosiahnutiu konečnej dohody do 60 dní. Informovali tiež, že ďalšie technické rokovania majú vo švajčiarskom Bürgenstocku pokračovať po zvyšok týždňa.
„Švajčiarsko je naďalej pripravené podporovať tento proces v súlade so svojou tradíciou sprostredkovateľských služieb,“ dodal rezort zahraničných vecí. Zdôraznil, že „naším cieľom je, aby naša diplomacia prispievala k zmierneniu napätia, stabilite a mieru“.
Irán a USA sa počas rokovaní dohodli aj na vytvorení koordinačnej skupiny s Libanonom, ktorej úlohou bude zaisťovať dodržiavanie ukončenia vojenských operácií v tejto krajine.
Zriadili tiež „komunikačnú linku“, aby sa zabránilo nedorozumeniam alebo incidentom v Hormuzskom prielive a zaistila sa bezpečná plavba v tejto morskej úžine. Vzniknú okrem toho pracovné skupiny pre iránsky jadrový program a západné sankcie.
Rokovania medzi delegáciami pod vedením amerického viceprezidenta J.D. Vancea a hlavného iránskeho vyjednávača Mohammada Bákera Kálíbáfa nasledovali po minulotýždňovom uzavretí memoranda o porozumení.
„Švajčiarsky sprostredkovateľ víta konštruktívny pokrok dosiahnutý počas intenzívnych diplomatických rokovaní, ktoré pokračovali v noci z 21. na 22. júna v Bürgenstocku medzi sprostredkovateľmi, Iránom a Spojenými štátmi,“ uviedlo švajčiarske ministerstvo zahraničných vecí. Dohodnutý plán „vytvára podmienky na okamžité obnovenie nových technických rokovaní“.
Sprostredkovatelia z Pakistanu a Kataru v noci oznámili, že Teherán a Washington sa počas rokovaní dohodli na pláne krokov, ktoré by mali viesť k dosiahnutiu konečnej dohody do 60 dní. Informovali tiež, že ďalšie technické rokovania majú vo švajčiarskom Bürgenstocku pokračovať po zvyšok týždňa.
„Švajčiarsko je naďalej pripravené podporovať tento proces v súlade so svojou tradíciou sprostredkovateľských služieb,“ dodal rezort zahraničných vecí. Zdôraznil, že „naším cieľom je, aby naša diplomacia prispievala k zmierneniu napätia, stabilite a mieru“.
Irán a USA sa počas rokovaní dohodli aj na vytvorení koordinačnej skupiny s Libanonom, ktorej úlohou bude zaisťovať dodržiavanie ukončenia vojenských operácií v tejto krajine.
Zriadili tiež „komunikačnú linku“, aby sa zabránilo nedorozumeniam alebo incidentom v Hormuzskom prielive a zaistila sa bezpečná plavba v tejto morskej úžine. Vzniknú okrem toho pracovné skupiny pre iránsky jadrový program a západné sankcie.