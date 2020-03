Švajčiarsko uzatvorí pre koronavírus školy a finančne podporí podniky

Bern 13. marca (TASR) - Švajčiarsko uzatvorí v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu SARS-CoV-2 všetky školy v krajine a ponúkne finančnú podporu podnikom, ktoré sa dostali do ťažkostí. V piatok o tom informovala agentúra AFP.



"Situácia je vážna, avšak máme nástroje na prekonanie ťažkostí ako v sfére zdravotníctva, tak aj financií," uviedla vo svojom vyhlásení švajčiarska prezidentka Simonetta Sommarugaová.



Švajčiarske školy by mali zostať zavreté až do 4. apríla s tým, že Bern vyzval miestne úrady, aby rodičom zabezpečili dozor nad deťmi.



Vláda sa tak chce vyhnúť tomu, že o deti pracujúcich rodičov sa budú starať starí rodičia. Práve staršie osoby sú totiž najviac ohrozené ochorením COVID-19, ktorého pôvodcom je koronavírus SARS-CoV-2. "Musíme urobiť všetko pre to, aby sa zamedzilo premiešaniu generácií," zdôraznil v tejto súvislosti švajčiarsky minister zdravotníctva Alain Berset.



V krajine budú zakázané tiež všetky verejné zhromaždenia s účasťou viac než 100 ľudí, pričom reštaurácie, bary a kluby nemôžu naraz hostiť viac než 50 ľudí. Obmedzený bude taktiež počet osôb, ktoré môžu do krajiny vstúpiť z Talianska.



Bern zároveň pripustil, že pandémia tvrdo zasiahla švajčiarsku ekonomiku a zaviazal sa spoločnostiam a ich zamestnancom poskytnúť 10 miliárd švajčiarskych frankov (približne 9,5 miliardy eur) na prekonanie krízy.



Počet potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2 vzrástol v tejto alpskej krajine z 850 vo štvrtok na 1125 v piatok. Sedem osôb už nákaze podľahlo.