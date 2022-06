Švajčiarsko uzavrelo pre technickú poruchu svoj vzdušný priestor

Ženeva 15. júna (TASR) - Švajčiarsky vzdušný priestor v stredu uzavreli pre technický problém v systéme riadenia letovej prevádzky. TASR správu prevzala od agentúr AFP a Reuters, ktoré sa odvolávajú na spoločnosť Skyguide monitorujúcu vzdušný priestor nad Švajčiarskom.



"Švajčiarsky poskytovateľ služieb riadenia leteckej dopravy Skyguide zaznamenal v skorých ranných hodinách technickú poruchu, a preto bol z bezpečnostných dôvodov uzavretý švajčiarsky vzdušný priestor," uviedla spoločnosť vo vyhlásení.



V ďalšom vyhlásení spresnila, že technické problémy spôsobila počítačová porucha, a ospravedlnila sa za spôsobené ťažkosti.



"Vzdušný priestor bude uzavretý až do odvolania," oznámila Skyguide. Dodala, že pracuje na tom, aby našla riešenie daného problému, a že poskytne aktualizované údaje, keď bude mať k dispozícii viac informácií.



Hovorca letiska vo švajčiarskom Zürichu potvrdil, že tamojšie prílety a odlety boli pozastavené. Letisko v Ženeve na sociálnej sieti informovalo, že doprava na ňom je zatiaľ pozastavená do 11.00 h.



Podľa švajčiarskej tlačovej agentúry ATS-Keystone medzinárodné lety smerujúce do Švajčiarska v súčasnosti presmerovávajú do Milána.