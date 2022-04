Švajčiarsko vetovalo žiadosť Nemecka vyviezť muníciu na Ukrajinu

Zürich 27. apríla (TASR) - Švajčiarsko vetovalo vývoz munície pre protilietadlové systémy typu Gepard, ktoré Nemecko posiela na Ukrajinu. Oznámila to v utorok švajčiarska vláda. TASR túto správu prevzala z agentúry Reuters.



Nemecko v utorok oznámilo, že umožní dodávku 50 samohybných protilietadlových systémov typu Gepard na Ukrajinu.



Švajčiarsky Štátny sekretariát pre hospodárstvo (SECO) dostal od Berlína dve žiadosti o povolenie na prevoz munície z Nemecka na Ukrajinu, pretože Nemecko túto muníciu predtým dostalo od Švajčiarska. Jedna žiadosť sa vzťahovala na strelivo s kalibrom 35 milimetrov pre spomínaný systém Gepard.



SECO podľa svojich vyjadrení na obe žiadosti reagoval negatívne s odvolaním sa na švajčiarsku legislatívu. Tá nepovoľuje vývoz vojenského materiálu v prípade, ak je cieľová krajina zapojená do vnútorného alebo medzinárodného konfliktu.



To, akú muníciu teraz Nemecko pošle na Ukrajinu, nie je známe, uviedla švajčiarska verejnoprávna stanica SRF.



Švajčiarsko sa pripojilo k sankciám, ktoré Európska únia zaviedla proti Rusku v reakcii na jeho inváziu na Ukrajinu, pripomína Reuters. Švajčiarsko však trvá na tom, že jeho neutrálny štatút mu neumožňuje poskytovať zbrane na použitie v ozbrojených konfliktoch.