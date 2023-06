Vodič vrazil autom do skupiny ľudí vo Švajčiarsku, hlásia zranených

Ženeva 16. júna (TASR) — Najmenej šesť ľudí utrpelo v piatok zranenia, keď do nich na severe Švajčiarska vrazilo auto. Informuje o tom agentúra DPA s odvolaním sa na miestnu políciu.



Tridsaťtriročný vodič zo zatiaľ neznámych príčin zišiel z cesty a vrazil do skupiny asi 20 osôb. K incidentu došlo v blízkosti obce Füllinsdorf nachádzajúcej sa zhruba 15 kilometrov juhovýchodne od Bazileja.



Dvoch zo šiestich zranených museli previezť do nemocnice vrtuľníkom. Polícia zatiaľ celý prípad vyšetruje ako nehodu a nemá podozrenie, že by v ňom zohral úlohu iný motív.



Bližšie informácie o vodičovi ani o zranených neboli bezprostredne známe, uviedla DPA.