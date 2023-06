Do ľudí vo Švajčiarsku vrazilo auto, hlásia šesť zranených

Bern 5. júna (TASR) - Päť detí a jedna žena utrpeli zranenia, keď do ľudí na streleckých pretekoch vo švajčiarskom Ménires narazilo auto, oznámila polícia. Informuje TASR podľa pondelkovej správy agentúry AFP.



Incident sa stal ešte v nedeľu na námestí v obci Ménires. Podľa polície auto šoférovala žena, ktorá sa autom ponáhľala vyhľadať lekársku pomoc pre svoje dieťa, ktoré sa predtým zranilo pri basketbale. Uviedli to švajčiarske médiá. Pri náraze zranila jednu ženu a päť detí. Sama vyviazla bez zranení.



Po incidente bola vodička predvedená na políciu. Zranených rozviezli sanitky do okolitých nemocníc.