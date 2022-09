Švajčiarski voliči rozhodli o reforme penzijného systému

Ženeva 25. septembra (TASR) - Švajčiarski voliči v nedeľu rozhodli o vládnom pláne na reformu dôchodkového zabezpečenia. Volebné miestnosti sa zatvorili na poludnie a podľa prvej prognózy prieskumného inštitútu gfs.bern Švajčiari reformu schválili. TASR informuje podľa správy AFP.



Oficiálne výsledky by mali byť známe v nedeľu večer. Projekcie gfs.bern sú založené na výsledkoch z vybraných obcí. Podľa nich sa 51 % voličov vyslovilo za zvýšenie veku odchodu žien do dôchodku na 65 rokov zo súčasných 64 rokov a zvýšenie dane z pridanej hodnoty (DPH).



Odporcovia reformy priznali porážku a výsledok hlasovania odsúdili ako "urážku žien". Podľa nich sú obeťami mzdovej diskriminácie. Politológ Urs Bieri z gfs.bern vo verejnoprávnom rozhlase SRF uviedol, že väčšina žien preto reformu pravdepodobne odmietla.



Parlament schválil kľúčové zmeny minulý rok, ale ľavicovo orientované strany a odbory posunuli túto otázku do referenda. Dva predchádzajúce pokusy o reformu v rokoch 2004 a 2017 zlyhali. Kritici tvrdia, že ženy plánovaná reforma znevýhodňuje. Podľa švajčiarskeho ministerstva hospodárstva boli v roku 2020 dôchodky žien v priemere o takmer 35 percent nižšie ako dôchodky mužov.



Švajčiarska vláda argumentuje snahou "stabilizovať" dôchodkové zabezpečenie, keď sa zvyšuje priemerná dĺžka života a do dôchodkového veku sa blíži silná generácia baby-boomu.



Ďalšiu diskutovanú tému, zákaz intenzívneho chovu dobytka, sa podľa pojekcie gfs.bern v hlasovaní nepodarilo presadiť.