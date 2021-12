Švajčiarsko vydalo do USA ruského podnikateľa spájaného s Kremľom

Zürich 19. decembra (TASR) - Švajčiarsko v sobotu vydalo do Spojených štátov ruského podnikateľa Vladislava Kľušina spájaného s Kremľom, informovala v nedeľu agentúra Reuters s odvolaním sa na švajčiarske ministerstvo spravodlivosti.



Rusko vydanie svojho občana do USA označilo v nedeľu za "lov" na ruských občanov zo strany Washingtonu.



"Sme nútení konštatovať, že máme dočinenie s ďalšou epizódou prebiehajúceho lovu Washingtonu na ruských občanov v tretích krajinách," uviedol hovorca ruského veľvyslanectva vo Švajčiarsku Vladimir Chochlov. Ten zároveň uviedol, že Rusko je "hlboko sklamané" rozhodnutím Švajčiarska vydať ruského občana do USA.



Švajčiarsko vydalo Kľušina v sobotu príslušníkom americkej polície, ktorí ho sprevádzali počas letu zo Zürichu do USA, kde Rus čelí obvineniam v súvislosti so zneužívaním dôverných informácií pri obchodovaní s cennými papiermi (insider trading), prostredníctvom ktorého údajne Kľušin prišiel k desiatkam miliónov dolárov.



Kľušina švajčiarska polícia zatkla v marci na letisku v meste Sion na základe žiadosti amerických úradov. Tie následne v apríli požiadali Švajčiarsko o vydanie Kľušina do USA. O vydanie Kľušina pritom v auguste požiadalo aj Rusko, jeho žiadosti však v Zürichu nevyhoveli.



Vladislav Kľušin je majiteľom ruskej spoločnosti M13, ktorá sa zaoberá monitoringom médií a ponúka tiež služby súvisiace s kyberbezpečnosťou. Podľa webového portálu spoločnosti M13 využíva jej služby aj ruská vláda a kancelária ruského prezidenta, podotýka Reuters.