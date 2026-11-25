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Švajčiarsko vyjadrilo poľutovanie nad zatvorením svojho úradu v KĽDR
Spor medzi krajinami vznikol v súvislosti so sankciami, ktoré Bern uvalil na medzinárodný detský tábor Songdowon v KĽDR.
Autor TASR
Ženeva 25. novembra (TASR) - Švajčiarsko v stredu vyjadrilo poľutovanie nad náhlym rozhodnutím Severnej Kórey zatvoriť jeho nedávno otvorený diplomatický úrad v Pchjongjangu. Spor medzi krajinami vznikol v súvislosti so sankciami, ktoré Bern uvalil na medzinárodný detský tábor Songdowon v KĽDR. Informovala o tom agentúra AFP.
Švajčiarske ministerstvo zahraničných vecí vo svojom vyhlásení zároveň zdôraznilo, že zatvorenie úradu nespochybňuje diplomatické vzťahy medzi Švajčiarskom a Severnou Kóreou.
Švajčiarsko je jednou z mála západných krajín, ktoré udržiavajú dialóg s Pchjongjangom. Médiá KĽDR však informovali, že ministerstvo zahraničných vecí Severnej Kórey nariadilo vedúcemu švajčiarskeho diplomatického úradu Sylvainovi Astierovi, aby KĽDR opustil do 48 hodín.
Diplomatický zastúpenie Švajčiarska v KĽDR bolo oficiálne otvorené len nedávno, na konci októbra. Podlieha švajčiarskemu veľvyslanectvu v Pekingu, ktoré zabezpečuje diplomatické a konzulárne vzťahy so Severnou Kóreou.
Švajčiarsko uvalilo na spomínaný tábor sankcie 4. novembra, keď ho obvinilo z účasti na „presune ukrajinských detí z dočasne okupovaných regiónov Ukrajiny“ do Severnej Kórey a z napomáhania „snahám, ktorých cieľom je ideologické ovplyvňovanie a rusifikácia ukrajinských detí“.
Švajčiarske ministerstvo zahraničných vecí vo svojom vyhlásení zároveň zdôraznilo, že zatvorenie úradu nespochybňuje diplomatické vzťahy medzi Švajčiarskom a Severnou Kóreou.
Švajčiarsko je jednou z mála západných krajín, ktoré udržiavajú dialóg s Pchjongjangom. Médiá KĽDR však informovali, že ministerstvo zahraničných vecí Severnej Kórey nariadilo vedúcemu švajčiarskeho diplomatického úradu Sylvainovi Astierovi, aby KĽDR opustil do 48 hodín.
Diplomatický zastúpenie Švajčiarska v KĽDR bolo oficiálne otvorené len nedávno, na konci októbra. Podlieha švajčiarskemu veľvyslanectvu v Pekingu, ktoré zabezpečuje diplomatické a konzulárne vzťahy so Severnou Kóreou.
Švajčiarsko uvalilo na spomínaný tábor sankcie 4. novembra, keď ho obvinilo z účasti na „presune ukrajinských detí z dočasne okupovaných regiónov Ukrajiny“ do Severnej Kórey a z napomáhania „snahám, ktorých cieľom je ideologické ovplyvňovanie a rusifikácia ukrajinských detí“.