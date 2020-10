Švajčiarsko vymenovalo novú vyjednávačku o dohode s EÚ

Zürich 14. októbra (TASR) - Švajčiarsko v stredu vymenilo svojho hlavného vyjednávača s Európskou úniou, a to v čase, keď pozastavená bilaterálna dohoda s najväčším obchodným partnerom Bernu "visí na vlásku", informovala tlačová agentúra Reuters.



Vláda do danej funkcie vymenovala Liviu Leu Agostiovú, aktuálne veľvyslankyňu Švajčiarska vo Francúzsku, ktorá nahradí Roberta Balzarettiho. Ten viedol vyjednávania, ktoré v roku 2018 priniesli pracovnú verziu dohody, stále neratifikovanej na pozadí obáv švajčiarskych predstaviteľov v súvislosti so suverenitou krajiny.



"Kabinet sa v nasledujúcich týždňoch pokúsi spustiť rokovania s EÚ o tom, ako vyriešiť zvyšné záležitosti," uviedla vo vyhlásení švajčiarska vláda, ktorá sa usiluje dosiahnuť domáci konsenzus o novej dohode, hoci v septembrovom referende sa obyvatelia vyslovili proti domácim euroskeptikom požadujúcim prísnejšie obmedzenie migrácie z tohto geopolitického bloku.



Spory týkajúce sa štátnej pomoci, prístupu občanov EÚ k sociálnym výhodám Švajčiarska a jednostranných švajčiarskych pravidiel určených na ochranu vysokých miezd pred konkurenciou cezhraničných pracovníkov na dočasné pridelenia sa pre švajčiarsku stranu ukázali ako chúlostivé.



Brusel sa zdráha spraviť Švajčiarsku akékoľvek ústupky, ktorých by sa Británia mohla chopiť pri samostatných rokovaniach o vzťahoch s Európskou úniou po brexite.