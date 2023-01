Švajčiarsko vyšetrí únik informácií o covidových opatreniach do médií

Ženeva 24. januára (TASR) - Švajčiarsky parlament rozhodol v utorok o začatí vyšetrovania podozrení z úniku dôverných informácií o vládnych opatreniach, ku ktorým dochádzalo v čase vrcholiacej covidovej pandémie. Okrem iných vládnych úradníkov bude vyšetrovaný aj prezident Alain Berset, ktorý zastáva i post ministerstva zdravotníctva, informovala agentúra AFP.



Predpokladá sa, že významný objem dôverných informácií do médií unikol práve zo švajčiarskeho ministerstva zdravotníctva. Švajčiarske médiá túto kauzu nazývajú "Bersetgate" a "Coronaleaks".



Berset, ktorý je pre tento rok prezidentom konfederácie, bol počas pandémie "tvárou" vlády, pretože ako minister opakovane oznamoval rozhodnutia švajčiarskej vlády počas sprísňovania či - naopak - uvoľňovania opatrení.



Noviny Schweiz am Wochende začiatkom januára informovali, že bývalý šéf Bersetovho komunikačného oddelenia vynášal v čase vrcholiacej pandémie systematicky informácie o vládnych zámeroch jednému z najväčších švajčiarskych mediálnych domov. Išlo napríklad o informácie týkajúce sa opatrení súvisiacich s očkovaním či opätovného otvárania prevádzok.



Schweiz am Wochende uviedli, že svoje tvrdenia založili na informáciách, ktoré sa objavili v správe osobitného prokurátora o inej kauze, netýkajúcej sa Berseta.



Parlamentné vyšetrovanie bude viesť osobitná pracovná skupina. Má okrem iného preskúmať aj rozhodnutia, ktoré prijali švajčiarska vláda aj Berset vo funkcii ministra zdravotníctva, aby zabránili únikom informácií o protipandemických opatreniach.