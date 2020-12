Z lyžiarskeho strediska zmizli stovky Britov; mali byť v karanténe

Ženeva 27. decembra (TASR) - Zo švajčiarskeho lyžiarskeho rezortu Verbier zmizli stovky britských turistov, ktorí tam mali byť v preventívnej karanténe zavedenej švajčiarskymi úradmi v reakcii na nový variant koronavírusu, aký sa nedávno objavil v Británii. Informovala o tom v nedeľu agentúra DPA.



Zmienené stredisko je populárne práve medzi Britmi. Švajčiarske úrady tam ešte pred Vianocami identifikovali 420 turistov z Británie, ktorí mali ísť do karantény. Približne 50 z týchto osôb však rezort okamžite opustilo a zo zvyšných 370 ich tam do nedele ostalo menej než desať, povedal DPA Jean-Marc Sandoz, hovorca obce Bagnes, v ktorej zmienený rezort leží.



Niektorých z týchto Britov však už podľa jeho slov objavili vo Francúzsku. Hovorca ďalej uviedol, že ich hnevu rozumie a ostro kritizoval, ako narýchlo a retroaktívne zaviedlo Švajčiarsko povinnú karanténu pre osoby, ktoré pricestovali z Británie. "Rodiny s malými deťmi zrazu uviazli na približne 20 metroch štvorcových. Bolo to neúnosné," opísal situáciu.



Vo Francúzsku sú lyžiarske strediská v súlade s platnými epidemiologickými obmedzeniami momentálne zatvorené. Briti, ktorí tam vycestovali z Verbieru, však v tejto krajine nemusia byť v karanténe.



Švajčiarsko pozastavilo 20. decembra lety s Britániou a Juhoafrickou republikou, v ktorých krátko predtým zaznamenali nový nákazlivejší variant koronavírusu. O deň neskôr zaviedlo úplný zákaz vstupu pre občanov týchto krajín a tiež desaťdňovú karanténu pre osoby, ktoré z nich pricestovali 14. decembra alebo neskôr.



Približne pätina turistov v stredisku Verbier tradične pochádza z Británie. Práve tento fakt teraz od rezortu odradzuje aj domácich turistov a spôsobuje ďalšie ťažkosti miestnym hotelom. "Mnohí Švajčiari plánovanú dovolenku zrušili," povedal Sandoz. Rezort obvykle v tomto období roka navštevuje až 50.000 turistov za týždeň. V súčasnosti sú však tamojšie hotely zaplnené len na 30-40 percent.