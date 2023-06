Švajčiarsko zablokovalo predaj vyradených tankov Leopard pre Ukrajinu

Ženeva 29. júna (TASR) - Švajčiarska vláda v stredu prijala konečné rozhodnutie a zablokovala predaj 96 tankov Leopard 1 do Nemecka, odkiaľ mali byť dodané na Ukrajinu. TASR informuje podľa agentúry DPA.



Švajčiarska vláda rozhodnutie odôvodnila politikou neutrality a zákonom o vojenskom materiáli. Podľa neho vojenský materiál nesmie byť dodávaný krajinám, ktoré sú zapojené do ozbrojeného konfliktu. Bern uviedol, že to platí bez ohľadu na to, či štát bol napadnutý a chce sa brániť ako Ukrajina.



Z rovnakého dôvodu Bern odmieta povoliť transfer švajčiarskej tankovej munície na Ukrajinu.



Žiadosť o povolenie predaja tankov podala švajčiarska zbrojárska spoločnosť RUAG, ktorá ich pred rokmi kúpila od talianskej armády a uskladnila v Taliansku.



Ako na svojom webe informoval denník Financial Times, tieto tanky vo Švajčiarsku nikdy neboli v prevádzke a neboli ani určené pre švajčiarsku armádu. Švajčiarsky výrobca zbraní ich plánoval buď vyviezť, alebo použiť na náhradné diely.



Leopard 1 je prvý model tanku vyrobený pre nemeckú armádu po druhej svetovej vojne. Z bundeswehru bol vyradený pred 20 rokmi.



Švajčiarska vláda v stredu tiež informovala o rozšírení svojich sankcií voči Rusku, aby boli v súlade s najnovším kolom sankcií EÚ.



Podľa americkej spravodajskej televízie CNN sankcie začali platiť od stredy 18.00 h. Sú zamerané na osoby a organizácie, ktoré podporujú nezákonnú deportáciu ukrajinských detí do Ruska, ako aj na ruských predstaviteľov, príslušníkov armády a členov žoldnierskej Vagnerovej skupiny.



EÚ uvalila 23. júna finančné sankcie a cestovné obmedzenia na ďalších 71 osôb a 33 subjektov. Ich majetok vo Švajčiarsku bude zmrazený a zároveň majú zakázaný vstup alebo tranzit cez švajčiarske územie.



"Po dnešných zmenách sa zoznam sankcií Švajčiarska v súvislosti s vojenskou agresiou Ruska voči Ukrajine zhoduje so zoznamom EÚ," uviedla vláda v Berne.