Švajčiarsko začne uvoľňovať pandemické obmedzenia

Zürich 2. februára (TASR) - Švajčiarsko začalo v stredu uvoľňovať pandemické obmedzenia, pretože vláda prestala mať obavy, že nárast v prípadoch infekcie spôsobovaný vysoko nákazlivým koronavírusovým variantom omikron preťaží systém zdravotnej starostlivosti. Informovala o tom tlačová agentúra Reuters.



Vláda navrhla, aby ďalšie uvoľňovanie opatrení prebiehalo po konzultáciách s regionálnymi úradmi a len do 9. februára. Konečné rozhodnutie o ďalšom postupe v krajine má padnúť 16. februára.



"Vláda zaznamenala pozitívny vývoj v nemocniciach: napriek rekordne vysokým údajom o nákaze nedochádza k preťaženosti a obsadenosť jednotiek intenzívnej starostlivosti ďalej klesá," uviedla vláda vo vyhlásení.



"Dôvodom toho je pravdepodobne vysoká imunita obyvateľstva, dosiahnutá vďaka zaočkovaniu a predchádzajúcemu prekonaniu ochorenia COVID-19," dodala.



V porovnaní s predchádzajúcimi variantmi je menej pravdepodobné, že variant koronavírusu omikron spôsobí vážnu nákazu, doplnila vláda.



"Je stále viac náznakov, že akútna kríza sa čoskoro skončí a začne sa endemická fáza," informovala vláda.



Vláda zruší povinnosť pre ľudí, ktorí majú pozitívny test na covid, aby išli na päť dní do izolácie, a vysvetlila to tak, že pri vysokých počtoch infekcie už toto opatrenie stráca na dôležitosti.



Švajčiarsko hlásilo v stredu iba niečo vyše 41.000 nových prípadov nákazy koronavírusom, takže od začiatku pandémie zaznamenalo celkovo 2,29 milióna prípadov. V krajine a v susednom kniežatstve Lichtenštajnsko zomrelo na covid 12.403 ľudí, pripomenula agentúra Reuters.