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Švajčiarsko zaplatí liečbu Talianov zranených v Crans-Montane
Počas novoročných osláv v bare La Constellation zahynulo 41 ľudí a ďalších 115 bolo zranených.
Autor TASR
Zürich 4. novembra (TASR) - Švajčiarsko v stredu oznámilo, že uhradí náklady na liečbu talianskych občanov, ktorí sa zranili pri požiari v bare v lyžiarskom stredisku Crans-Montana. Úrady tak ustúpili od pôvodnej požiadavky, aby náklady na ich liečbu zaplatil Rím. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Počas novoročných osláv v bare La Constellation zahynulo 41 ľudí a ďalších 115 bolo zranených. Z nich 12 Talianov ošetrovali nemocničné zariadenia vo Švajčiarsku niekoľko týždňov a potom ich previezli do talianskych nemocníc.
Talianska premiérka Giorgia Meloniová privítala rozhodnutie Švajčiarska uhradiť 1,5 miliónov švajčiarskych frankov (1,6 milióna eur). „Som spokojná s týmto riešením: žiadna záťaž nepadne na plecia rodín či Talianska,“ skonštatovala premiérka. „V myšlienkach som opäť s rodinami obetí a zranených mladých ľudí, ktorí znášajú nesmiernu bolesť s mimoriadnou dôstojnosťou a silou,“ dodala.
Na základe dohody medzi Švajčiarskom a Európskou úniou si krajiny za svojich poistených občanov zvyčajne samy hradia náklady na ich liečbu v zahraničí.
„Švajčiarska vláda si uvedomuje nesmierne utrpenie, ktoré zaťažuje rodiny obetí a všetkých zasiahnutých,“ uviedla. „Rozhodnutie upustiť od úhrady nákladov na liečbu je v súlade so zásadou reciprocity a vysiela signál, že Bern uznáva preukázanú solidaritu,“ dodala s odvolaním sa na pomoc, ktorú Švajčiarsku poskytlo Taliansko a ďalšie krajiny.
Počas novoročných osláv v bare La Constellation zahynulo 41 ľudí a ďalších 115 bolo zranených. Z nich 12 Talianov ošetrovali nemocničné zariadenia vo Švajčiarsku niekoľko týždňov a potom ich previezli do talianskych nemocníc.
Talianska premiérka Giorgia Meloniová privítala rozhodnutie Švajčiarska uhradiť 1,5 miliónov švajčiarskych frankov (1,6 milióna eur). „Som spokojná s týmto riešením: žiadna záťaž nepadne na plecia rodín či Talianska,“ skonštatovala premiérka. „V myšlienkach som opäť s rodinami obetí a zranených mladých ľudí, ktorí znášajú nesmiernu bolesť s mimoriadnou dôstojnosťou a silou,“ dodala.
Na základe dohody medzi Švajčiarskom a Európskou úniou si krajiny za svojich poistených občanov zvyčajne samy hradia náklady na ich liečbu v zahraničí.
„Švajčiarska vláda si uvedomuje nesmierne utrpenie, ktoré zaťažuje rodiny obetí a všetkých zasiahnutých,“ uviedla. „Rozhodnutie upustiť od úhrady nákladov na liečbu je v súlade so zásadou reciprocity a vysiela signál, že Bern uznáva preukázanú solidaritu,“ dodala s odvolaním sa na pomoc, ktorú Švajčiarsku poskytlo Taliansko a ďalšie krajiny.