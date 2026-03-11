< sekcia Zahraničie
Švajčiarsko zatvára ambasádu v Teheráne
Neutrálne Švajčiarsko má od islamskej revolúcie v roku 1979 mandát ochrannej mocnosti.
Autor TASR
Bern 11. marca (TASR) - Švajčiarsko v stredu rozhodlo o dočasnom uzavretí svojho veľvyslanectva v iránskom Teheráne pre pokračujúcu vojnu na Blízkom východe a rastúce bezpečnostné riziká. Komunikačný kanál medzi Spojenými štátmi a Iránom prostredníctvom švajčiarskych diplomatov však zostáva otvorený. TASR o tom píše podľa agentúry Reuters.
Ministerstvo zahraničných vecí „rozhodlo o dočasnom uzavretí švajčiarskeho veľvyslanectva v Teheráne“, ale „v rámci svojich dobrých služieb bude Švajčiarsko naďalej udržiavať otvorenú komunikáciu medzi Spojenými štátmi a Iránom, v konzultácii s oboma krajinami“, uviedlo vo vyhlásení. Veľvyslanec a päť švajčiarskych zamestnancov úradu sa už nachádzajú mimo krajiny.
Neutrálne Švajčiarsko má od islamskej revolúcie v roku 1979 mandát ochrannej mocnosti. V Iráne reprezentuje záujmy Spojených štátov a sprostredkuje komunikáciu medzi znepriatelenými krajinami. Vykonávať tento mandát podľa švajčiarskej diplomacie možno nezávisle od geografickej polohy.
