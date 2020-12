Vo Švajčiarsku musia prevádzky zatvoriť už o 19.00 h, nákaza rastie

Ženeva 11. decembra (TASR) - Švajčiarsko v piatok oznámilo, že všetky obchody, bary a reštaurácie musia od 19.00 h zatvoriť, pretože krajina má problémy skrotiť novú vlnu pandémie koronavírusu. Informácie priniesla tlačová agentúra AFP.



Švajčiarsko patrí ku krajinám v Európe s najhoršou mierou nákazy na počet obyvateľov a keďže tieto počty znova stúpajú, vláda sa obáva, že situácia sa môže cez Vianoce úplne vymknúť spod kontroly.



"Sme svedkami exponenciálneho rastu," povedala prezidentka Simonetta Sommarugová na tlačovej konferencii v hlavnom meste Bern.



"Naše nemocnice a naši zdravotníci sú vyťažení do krajnosti. Nemôžeme už dlhšie čakať," dodala prezidentka.



Nové nariadenia začnú platiť od soboty a budú trvať do 22. januára, pričom záverečná sa v noci 24. a 31. decembra predĺži do 01.00 h nasledujúceho dňa.



Obmedzenia sú pokusom znížiť kontakty medzi ľuďmi.



Švajčiarsko s 8,6 milióna obyvateľov zaznamenáva približne 5000 nových prípadov nákazy a 100 úmrtí denne.



"Nemôžeme sa spoliehať, že vakcína problém napraví, aj keď príde už v januári," povedal minister zdravotníctva Alain Berset.



V marci, počas prvej vlny infekcií, nebolo Švajčiarsko úmrtiami na ochorenie COVID-19 postihnuté tak vážne a nezaviedlo taký tvrdý lockdown ako niektoré iné európske krajiny.



Postupne, vo fázach, tieto opatrenie zmierňovalo a zdalo sa, že koronavírus zvládlo.



Na začiatku júna nemalo takmer žiadne nové prípady infekcie, 1. júna zaznamenalo skutočne len tri. Potom však prípady nákazy začali pomaly, ale isto stúpať a v októbri nastal prudký skok, pretože počet infikovaných, hospitalizácie a úmrtia sa zdvojnásobovali z týždňa na týždeň.



Po dosiahnutí veľmi vysokého vrcholu rast v decembri poklesol a zastavil sa, ale najnovšie začali počty denných prípadov opäť rásť.



Na ochorenie COVID-19 bolo vo Švajčiarsku pozitívne testovaných 372.329 ľudí a 5378 ich zomrelo.