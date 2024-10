Švajčiarsko zatvorí 9 azylových centier, teraz ich toľko nepotrebuje

Ženeva 22. októbra (TASR) - Vo Švajčiarsku zatvoria do marca deväť z 36 azylových centier, oznámil v utorok Švajčiarsky štátny sekretariát pre migráciu (SEM). Dôvodom je značný pokles počtu nových žiadateľov o azyl, informuje TASR na základe správ agentúr DPA a AP.



Švajčiarsko budovalo od roku 2022 dočasné ubytovacie zariadenia pre migrantov po celej krajine. Dodnes ich zriadilo 36 s celkovou kapacitou zhruba 10.500 miest, z ktorých je však podľa údajov SEM využitá len niečo vyše polovica. Deväť centier, ktoré majú byť zatvorené, má kapacitu 1735 miest.



Na rozdiel od predchádzajúcich rokov podľa SEM nedošlo počas tejto letnej sezóny a ani na jeseň v krajine k nárastu príchodu migrantov. V auguste tohto roka vo Švajčiarsku podali o 23 percent menej žiadostí o azyl než vlani a v septembri zaznamenali až 40-percentný medziročný pokles.



Podľa citovaného úradu zároveň situácia na migračných trasách smerujúcich do západnej Európy nenasvedčuje tomu, že by malo v nadchádzajúcich mesiacoch dôjsť k značnému prílevu nových migrantov. V prípade potreby však bude možné počet zariadení pre azylantov zase zvýšiť.



Celkovo vo Švajčiarsku od začiatku roka do konca septembra podali takmer 21.000 žiadostí o azyl.