Švajčiarsko zatvorilo svoje veľvyslanectvo v Sudáne

Bern 24. apríla (TASR) - Švajčiarsko zatvorilo svoje veľvyslanectvo v sudánskom hlavnom meste Chartúm a evakuovalo z krajiny svojich diplomatov a ich rodiny. Dôvodom je zhoršujúca sa bezpečnostná situácia v Sudáne. V pondelok to oznámilo švajčiarske ministerstvo zahraničných vecí. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



"Naši diplomatickí zamestnanci a ich rodiny boli evakuovaní a v bezpečí," napísal na Twitteri šéf švajčiarskeho rezortu diplomacie Ignazio Cassis. Nespresnil, o koľko ľudí presne šlo, dodal však, že dve osoby boli evakuované do susednej Etiópie a ostatní smerujú do Džibuti. Cassis zároveň poďakoval za spoluprácu pri záchranných operáciách Francúzsku a ďalším spojencom.



Švajčiarske ministerstvo zahraničných vecí v piatok uviedlo, že v Sudáne je oficiálne registrovaných približne 100 švajčiarskych občanov a ďalší sa v krajine nachádzali ako turisti.



Agentúra AFP pripomína, že diplomatický personál zo Sudánu už evakuovali i Spojené štáty, Kanada, Británia i Nórsko.



V Sudáne už vyše týždňa pokračujú ťažké boje medzi tamojšou armádou vedenou generálom Abdalom Fattáhom Burhánom a polovojenským zoskupením Sily rýchlej podpory (RSF), na čele ktorého stojí Burhánov námestník, generál Muhammad Hamdán Daklú.



Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pri nich dosiaľ zahynulo najmenej 420 ľudí a 3700 ďalších utrpelo zranenia.