Švajčiarsko žiada návrat diplomacie na Blízkom východe
Po víkendových úderoch USA a Izraela a následnej iránskej odpovedi v Perzskom zálive vyzvalo Švajčiarsko na plné dodržiavanie medzinárodného práva.
Autor TASR
Ženeva 2. marca (TASR) - Švajčiarsko v nedeľu vyzvalo na návrat k diplomacii v reakcii na odvetné útoky Iránu v Perzskom zálive. Vo štvrtok sa v Ženeve uskutočnili rozhovory medzi Teheránom a Washingtonom, informuje TASR podľa agentúry AFP.
Švajčiarsky prezident Guy Parmelin v nedeľu na platforme X vyhlásil, že „všetky strany musia chrániť civilistov a civilnú infraštruktúru, okamžite zmierniť napätie a vrátiť sa k diplomacii“.
Parmelin potvrdil, že v nedeľu hovoril s prezidentom Spojených arabských emirátov Muhammadom bin Zájidom Ál Nahjánom a kuvajtským korunným princom šejkom Sabáhom Chálidom Hamadom Sabáhom o potrebe „predísť ďalšej destabilizácii regiónu“.
Vo švajčiarskej Ženeve viedli Irán a USA nepriame rokovania o iránskom jadrovom programe a ománski mediátori hlásili „významný pokrok“.
Po víkendových úderoch USA a Izraela a následnej iránskej odpovedi v Perzskom zálive vyzvalo Švajčiarsko na plné dodržiavanie medzinárodného práva, vrátane Charty OSN a medzinárodného humanitárneho práva, doplnil Parmelin.
Neutrálne Švajčiarsko už desaťročia zohráva kľúčovú úlohu v diplomatických vzťahoch medzi Iránom a Spojenými štátmi a obom národom umožňuje udržiavať minimálne diplomatické a konzulárne vzťahy.
