Švajčiarsko žiada vyšetriť smrť svojho občana v iránskom väzení

Ženeva 11. januára (TASR) - Švajčiarsko požiadalo v piatok o podrobné vyšetrovanie v súvislosti s úmrtím svojho občana, ktorého zadržali v Iráne pre obvinenia zo špionáže a následne tam zomrel vo väzení. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Úrady v Iráne vo štvrtok vyhlásili, že muž vo väzení spáchal samovraždu.



"Švajčiarsko žiada on iránskych úradov poskytnutie detailných informácií o dôvode jeho zadržania a úplné vyšetrenie okolností jeho smrti," uvádza sa vo vyhlásení švajčiarskeho ministerstva zahraničných vecí.



"Repatriácia tela do Švajčiarka je takisto najvyššou prioritou," dodal rezort diplomacie v Ženeve.



Teherán informoval Švajčiarsko o úmrtí jeho občana vo štvrtok. Podľa švajčiarskeho ministerstva zahraničných vecí ide o 64-ročného muža, ktorý do Iránu vycestoval ako turista. Takmer dve desaťročia predtým žil v južnej Afrike. Meno muža nezverejnili, pripomína AFP.



Švajčiarske veľvyslanectvo v Teheráne žiadalo o prístup k zadržanému vo väzení, Irán to však neumožnil s tým, že obvinenia voči jeho osobe sa týkali špionáže a národnej bezpečnosti.



V Iráne zadržiavajú viacero Európanov alebo osôb s dvojakým občianstvom vrátane francúzskeho páru Cécile Kohlerovej a Jacquesa Parisa, ktorí sú takisto obvinení zo špionáže, píše AFP.



Talianska novinárka Cecilia Salová, ktorú v Iráne väznili od decembra, bola prepustená na slobodu a vrátila sa do Ríma tento týždeň.



Omán ešte v roku 2023 vyjednal prepustenie šiestich Európanov vrátane belgického humanitárneho pracovníka Oliviera Vandecasteeleho, ktorý pre obvinenia zo špionáže strávil v iránskom väzení viac než rok.