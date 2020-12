Zomrel bývalý prezident Švajčiarska Flavio Cotti

Ženeva 17. decembra (TASR) - Bývalý švajčiarsky prezident Flavio Cotti, ktorý slúžil aj ako minister vnútra a zahraničných vecí, zomrel vo veku 81 rokov. Jeho úmrtie dáva vo svojej štvrtkovej správe tlačová agentúra AFP do súvislosti s ochorením COVID-19.



Podľa miestneho denníka v taliansky hovoriacom švajčiarskom regióne Ticino, ktorý ako prvý informoval o Cottiho úmrtí, exprezident zomrel v stredu popoludní v nemocnici v meste Locarno "po komplikáciách súvisiacich s koronavírusom".



Cotti, ktorý bol zároveň skúseným právnikom, sa do politiky dostal prostredníctvom Kresťanskodemokratickej strany Švajčiarska (CVP). V národnej vláde v Berne strávil 12 rokov (1987-1999). Pôsobil ako minister zahraničných vecí a vnútra, pričom prezidentský úrad, trvajúci vo Švajčiarskej konfederácii rok, zastával dvakrát - v rokoch 1991 a 1998.



Cotti sa zaslúžil o posunutie svojej krajiny bližšie k medzinárodným organizáciám a usiloval sa o vstup Švajčiarska do OSN. Zaslúžil sa tiež o to, aby Ženeva zostala európskou centrálou OSN a prispel tomu, aby Svetová obchodná organizácia (WTO) mala svoje sídlo v Ženeve.