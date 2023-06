Masa skál sa zastavila tesne pred evakuovanou švajčiarskou dedinou

Ženeva 16. júna (TASR) - Švajčiarsku dedinu Brienz/Brinzauls, ktorej obyvateľov úrady v máji evakuovali pre hroziaci zosuv skál, v noci na piatok len tesne minuli skaly padajúce z neďalekej hory. Uviedli to miestne úrady, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Z dediny Brienz/Brinzauls v kantóne Graubünden na východe Švajčiarska bolo 12. mája evakuovaných 84 obyvateľov po tom, ako úrady zhodnotili, že skalná masa s objemom dva milióny kubických metrov pri obci by sa mohla v priebehu niekoľkých dní zrútiť do údolia.



K zosuvu masy skál došlo vo štvrtok (15. júna) po 23.00 h. Miestne úrady vo vyhlásení uviedli, že skaly minuli prázdnu dedinu "o vlások". Priblížili, že zosunuté skaly sa zastavili tesne pred obcou, ktorá tak podľa predbežných informácii nebola poškodená. Bližšia obhliadka zo vzduchu sa uskutoční v piatok. Obyvatelia obce sú od evakuácie v dočasných ubytovacích zariadeniach.



Dedina Brienz/Brinzauls je už dlhší čas označovaná za "rizikovú" z geologického hľadiska. Je totiž postavená na nestabilnom podloží a postupne sa zosúva smerom do údolia, čo spôsobilo, že kostolná veža sa začala nakláňať a v stenách viacerých budov sa objavili praskliny.



Brienz/Brinzauls sa v roku 2015 spolu s ďalšími dedinami v údolí rieky Albula zlúčila do novej obce zvanej Albula/Alvra.



Organizátori cyklistických pretekov Okolo Švajčiarska museli pre zosuv skál zmeniť trasu piatkovej etapy, píše DPA.