Švajčiarsko zrušilo konferenciu o ochrane Palestínčanov

Ženeva 6. marca (TASR) - Švajčiarsko zrušilo medzinárodnú konferenciu o ochrane palestínskych civilistov na okupovaných územiach, ktorá bola naplánovaná na piatok. Oznámil to vo štvrtok hovorca švajčiarskeho ministerstva zahraničných vecí Nicolas Bideau, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Švajčiarsko minulý víkend oznámilo, že pozvalo 196 štátov, ktoré sú zmluvnými stranami ženevských konvencií, na konferenciu o situácii palestínskych civilistov na Západnom brehu Jordánu, Pásme Gazy a východnom Jeruzaleme.



Zrušenie konferencie oznámil Bideau na sociálnej sieti X s tým, že na záveroch podujatia nenastal konsenzus.



AFP tvrdí, že oznámenie o zrušení konferencie prišlo v čase, keď sa zvyšuje napätie v súvislosti s krehkým prímerím v Pásme Gazy.



Valné zhromaždenie OSN (VZ OSN) v septembri minulého roka požiadalo Švajčiarsko o zorganizovanie konferencie vzhľadom na to, že krajina je depozitárom medzinárodných zmlúv, v ktorých sa stanovujú pravidlá vojny a humanitárne právo.



Stretnutie bolo naplánované len na úrovni veľvyslancov. Švajčiarsko pred jeho zrušením zdôraznilo, že takéto konferencie vysokých zmluvných strán nemôžu prijímať záväzné rozhodnutia. Mohli by však "potvrdiť pravidlá medzinárodného humanitárneho práva a záväzky", uviedla švajčiarska vláda na svojej internetovej stránke.



Švajčiarske ministerstvo zahraničných vecí vopred informovalo, že pozvané boli všetky zmluvné strany dohovorov "vrátane Izraela a Palestíny".



Izrael plánovanú konferenciu označil za "súčasť právnej vojny proti Izraelu" a trval na tom, že sa riadi jednostranným naratívom.



Palestínsky veľvyslanec vo štvrtok zrušil tlačovú konferenciu plánovanú pred týmto podujatím, informuje AFP. Na spomínanej tlačovej konferencii sa mal zúčastniť aj pakistanský diplomat Bilál Ahmad, ktorý je veľvyslancom Organizácie islamskej spolupráce.