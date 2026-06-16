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Švajčiarsko zrušilo rozsudky nad bojujúcimi v protinacistickom odboji

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Ilustračná snímka Foto: TASR

Zrušenie rozsudkov má podľa parlamentu symbolický charakter a nevytvára nárok na finančné odškodnenie.

Autor TASR
Bern 16. júna (TASR) – Švajčiarsky parlament v pondelok zrušil rozsudky nad 466 švajčiarskymi občanmi, ktorí počas druhej svetovej vojny bojovali vo francúzskom alebo talianskom odboji proti nacizmu. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.

Odsúdení boli na základe švajčiarskeho vojenského práva, ktoré občanom zakazuje službu v zahraničných ozbrojených silách. Účastníci odboja preto po vojne dostali tresty odňatia slobody, v niektorých prípadoch aj v neprítomnosti, alebo boli pozbavení niektorých občianskych práv.

Zrušenie rozsudkov má podľa parlamentu symbolický charakter a nevytvára nárok na finančné odškodnenie.

Švajčiarska vláda tento krok podporila už v januári s tým, že ide o uznanie a uctenie si dobrovoľníkov, ktorí bojovali za slobodu a demokraciu. Zároveň však zdôraznila, že zákaz služby švajčiarskych občanov v zahraničných armádach naďalej platí.
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