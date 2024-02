Švajčiarsko zvyšuje výdavky na obranu, dôvodom je globálna nestabilita

Ženeva 15. februára (TASR) - Švajčiarska vláda vo štvrtok uviedla, že plánuje počas nasledujúcich štyroch rokov zvýšiť výdavky na obranu o 19 percent, pričom za dôvod označila nárast globálnej nestability, ku ktorému prispela vojna na Ukrajine či Blízkom východe. TASR správu prevzala od agentúry AP.



Švajčiarska armáda plánuje zvýšiť výdavkový strop na obranu na 25,8 miliardy švajčiarskych frankov (27,2 miliardy eur) v rokoch 2025 až 2028. V predchádzajúcom štvorročnom období to bolo 21,7 miliardy frankov (22,8 miliardy eur).



"V dôsledku opatrení na znižovanie nákladov počas posledných 30 rokov došlo k oslabeniu armády, a jej obnova nejaký čas potrvá.... je to fakt, ktorý sa dá sledovať od pádu Berlínskeho múru," povedala švajčiarska ministerka obrany Viola Amherdová, ktorá je tento rok na základe rotačného princípu aj prezidentkou Švajčiarska.



Dodatočné financie plánuje armáda použiť na vývoj a modernizáciu radarových systémov, protiraketovej obrany krátkeho doletu, tankov, rakiet či obrany proti kybernetickým útokom.



Tento krok reflektuje narastajúce obavy o bezpečnosť vo Švajčiarsku, ktoré sa samo označuje za neutrálne a obklopujú ho štáty, ktoré patria do Európskej únie. Mnohé ďalšie európske krajiny a členovia Severoatlantickej aliancie, ktorej Švajčiarsko taktiež nie je súčasťou, zvýšili svoje vojenské výdavky od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022.



Švajčiarska vláda zároveň oznámila, že deficit štátneho rozpočtu je za vlaňajší rok 1,4 miliardy frankov (1,47 miliardy eur), a ohlásila plošné zníženie výdavkov o 1,4 percenta počas nasledujúcich troch rokov vo všetkých vládnych rezortoch s výnimkou obrany.