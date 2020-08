PRVÝ NA SVETE: Parašutista zoskočil z lietadla na solárny pohon

Payerne 25. augusta (TASR) - Švajčiarsky parašutista Raphaël Domjan sa v utorok zapísal do histórie, keď ako prvý na svete zoskočil s padákom z lietadla na solárny pohon. O udalosti informovala agentúra Reuters.



Cieľom jeho zoskoku bola podľa organizátorov propagácia obnoviteľnej energie a lietadiel poháňaných len slnečnou energiou.



Domjan vyskočil z dvojsedadlového solárneho lietadla, ktoré dovtedy kopilotoval, z výšky 1520 metrov nad zemou. Počas zoskoku nabral rýchlosť 150 kilometrov za hodinu. Pristál neďaleko obce Payerne nachádzajúcej sa približne 40 kilometrov od mesta Bern.



"Dnešný deň bol dňom mnohých 'po prvý raz', avšak tým najdôležitejším je, že niekto prvýkrát vyskočil z elektrického lietadla. A to je niečo, čo mení budúcnosť tohto športu, (budúcnosť) parašutistov," povedal Domjan.



Skok z lietadla sa odohral pod záštitou projektu SolarStratos, ktorého cieľom je poslať v roku 2022 lietadlo poháňané solárnymi panelmi až do stratosféry vo výške 20.000 metrov nad zemou.