Švajčiarsky parlament odhlasoval manželstvá pre všetkých

Bern 11. júna (TASR) - Švajčiarsky parlament vo štvrtok schválil návrh zákona, na základe ktorého budú môcť uzatvárať manželstvá všetci občania bez rozdielu vrátane osôb rovnakého pohlavia. Informovala o tom spravodajská stanica ORF.



Proti návrhu sa vyslovili len konzervatívni poslanci zo Švajčiarskej ľudovej strany (SVP) a niekoľkí nezaradení zákonodarcovia. Návrh prešiel v pomere hlasov 132 ku 53, hlasovania sa zdržalo 13 poslancov švajčiarskej Národnej rady.



O príslušnej zmene legislatívy musí ešte hlasovať druhá parlamentná komora, kde sú zastúpené jednotlivé kantóny. Je tiež možné, že o tejto otázke bude vypísané referendum.



Poslanci Národnej rady vo štvrtok hlasovali v pomere 124 ku 72 hlasov aj za to, aby bolo lesbickým a homosexuálnym párom umožnené splodiť dieťa pomocou spermií od darcov. Návrh však v parlamente vyvolal ostrú debatu.



Podľa prieskumov verejnej mienky podporuje väčšina Švajčiarov zavedenie práva na vstup do manželstva aj pre homosexuálne dvojice.



Národno-konzervatívna Federálna demokratická únia (EDU), ktorá má v parlamente len jediného poslanca, chce však o tejto otázke zorganizovať referendum. Zatiaľ sa jej však nepodarilo vyzbierať dostatočné množstvo podpisov od občanov.



Homosexuálne páry môžu v súčasnosti vo Švajčiarsku uzavrieť zatiaľ len registrované partnerstvo. Z toho im však nevyplývajú rovnaké práva, aké majú manželské dvojice, napríklad čo sa týka získania občianstva či adopcie detí.



Ako píše denník Neue Zürcher Zeitung, hlasovanie o tejto téme sa v parlamente už dva krát odložilo, aj z dôvodu koronavírusovej pandémie.



Manželstvá osôb rovnakého pohlavia schválila za posledných 20 rokov väčšina západoeurópskych krajín, napríklad Francúzsko, Nemecko či Rakúsko.