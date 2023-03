Švajčiarsky parlament odmietol reexport zbraní a munície na Ukrajinu

Ženeva 8. marca (TASR) – Poslanci dolnej komory švajčiarskeho parlamentu, Národnej rady, zamietli v stredu návrh, ktorý by umožnil Nemecku a ďalším krajinám poslať na Ukrajinu zbrane a muníciu švajčiarskej výroby. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



V platnosti tak zostáva zákon o vojenskom materiáli, ktorý zakazuje reexport švajčiarskych zbraní a iného vojenského vybavenia do krajiny zapojenej do ozbrojeného konfliktu.



Nemecko chcelo poslať na Ukrajinu zásoby staršej munície zakúpenej vo Švajčiarsku. Bern však jeho žiadosť zamietol. Niektorí nemeckí politici varovali, že pretrvávajúci odmietavý postoj Švajčiarska v tejto otázke by mohol ovplyvniť budúce objednávky zo strany nemeckej armády.



Nemecko začiatkom marca Švajčiarsko tiež požiadalo, aby mu odpredalo časť svojich tankov typu Leopard 2 nemeckej výroby. Takýto kontrakt by umožnil Berlínu zintenzívniť vojenskú pomoc Kyjevu, hoci tanky kúpené od Švajčiarska by na Ukrajinu dodané neboli.



V prípade, že by v otázke spätného predaja tankov Leopard 2 došlo k dohode, švajčiarsky parlament by ich musel v súlade s tamojšou legislatívou označiť za vyradené z arzenálu ozbrojených síl. Podľa DPA však dosiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by sa švajčiarski poslanci chystali tejto žiadosti vyhovieť.