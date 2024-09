Švajčiarsky parlament uznal hladomor na Ukrajine za genocídu

Bern 24. septembra (TASR) — Dolná komora švajčiarskeho parlamentu, Národná rada, prijala v utorok vyhlásenie uznávajúce hladomor na Ukrajine, ktorý pred vyše 90 rokmi úmyselne vyvolal sovietsky diktátor Josif Stalin, za genocídu. TASR o tom informuje na základe správ agentúry DPA a verejnoprávneho telerozhlasu SRF.



Deklaráciu vypracovanú parlamentnou Komisiou pre zahraničnú politiku podporilo 123 poslancov, proti bolo 58 a sedem sa zdržalo hlasovania. Národná rada má celkom 200 poslancov



Proti prijatiu deklarácie bola najsilnejšia strana, pravicová Švajčiarska ľudová strana (SVP). Poslankyňa SVP Monika Rüeggerová v rozprave argumentovala, že všeobecné posúdenie toho, či bola spáchaná genocída, vykonávajú medzinárodné súdy. "Švajčiarsko nerozhoduje o genocíde a nemalo by sa nechať zneužívať," povedala.



Hladomor z rokov 1932 a 1933 na Ukrajine, ale aj v iných častiach vtedajšieho Sovietskeho zväzu, vyvolal Stalin ako súčasť svojho úsilia, ktorým chcel roľníkov donútiť, aby sa vzdali svojej pôdy a v rámci kolektivizácie vstúpili do kolchozov. V čase, keď hladomor kulminoval, nebol zriedkavosťou ani kanibalizmus.



Rusko jednoznačne odmieta, že by šlo o genocídu Ukrajincov, pretože útlakom počas vlády boľševikov trpeli všetky národy vrátane ruského.



Odhaduje sa, že na Ukrajine si hladomor vyžiadal okolo štyri milióny obetí. O život však prišlo aj množstvo Kazachov a Rusov.



O uznanie hladomoru za genocídu sa začala Ukrajina intenzívne usilovať po začiatku invázie ruských síl vo februári 2022. Ukrajinský parlament tak urobil už v roku 2006. V roku 2022 sa pripojili nemecký parlament a Európsky parlament, v roku 2023 sa pridali francúzske Národné zhromaždenie a taliansky Senát.