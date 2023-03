Švajčiarsky prezident obhajuje neutralitu a zákaz zbraní pre Ukrajinu

Ženeva 12. marca (TASR) - Neutralita Švajčiarska je dôležitejšia ako kedykoľvek predtým, uviedol švajčiarsky prezident Alain Berset v rozhovore pre nedeľňajšie vydanie týždenníka Neue Zürcher Zeitung am Sonntag, pričom obhajoval kontroverzný zákaz transferu švajčiarskych zbraní na Ukrajinu.



"Švajčiarske zbrane sa nesmú používať vo vojnách," vyhlásil Berset, ktorého slová citovala tlačová agentúra AFP.



Dlhoročná tradícia neutrality Švajčiarska je predmetom vášnivých diskusií od vojenského napadnutia Ukrajiny ruskými silami vo februári 2022.



Švajčiarsko, ktoré nie je členom EÚ, síce nasledovalo kroky tohto bloku v oblasti sankcií voči Moskve, ale v otázke vojenskej neutrality zatiaľ prejavilo menšiu flexibilitu.



Táto bohatá alpská krajina napriek tlaku zo strany Kyjeva a svojich spojencov naďalej bráni krajinám, ktoré vlastnia zbrane švajčiarskej výroby, v ich reexporte na Ukrajinu.



Bern na základe zákona o vojenskom materiáli, ktorý zakazuje akýkoľvek reexport, ak sa prijímateľská krajina nachádza v medzinárodnom ozbrojenom konflikte, doteraz zamietol už žiadosti Nemecka, Španielska a Dánska.



Berset v danom rozhovore zdôraznil, že táto politika je založená na "záväzkoch voči mieru, humanitárnemu právu, ako aj sprostredkovaniu dialógu, ak je to možné".



Úloha Švajčiarska ako sídla Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK), krajiny, v ktorej boli podpísané Ženevské dohovory, ako aj európskeho ústredia OSN "sa odráža v našich zákonoch vrátane tých, ktoré sa týkajú vývozu zbraní", povedal Berset.



"Ochrana zákona o humanitárnych a ľudských právach, ako aj Ženevských dohovorov sa môže niekomu zdať bezpredmetná, ale je dôležitejšia ako kedykoľvek predtým," povedal švajčiarsky prezident a varoval, že "by bolo mimoriadne nebezpečné hodiť tieto základné princípy cez palubu".



Berset vyjadril presvedčenie, že na ukončenie vojny na Ukrajine je potrebné pristúpiť k rokovaniam s Ruskom, a to "čím skôr, tým lepšie". Prezident zároveň odsúdil "vojnové šialenstvo v určitých kruhoch" vo Švajčiarsku, ktoré sa prejavilo výzvami na zrušenie švajčiarskej vojenskej neutrality.



Tá však "neznamená ľahostajnosť" a môže sa "prispôsobiť" situácii, povedal Berset, pričom poukázal na "bezprecedentné sankcie", ktoré Švajčiarsko uvalilo na Rusko.