Švajčiarsky prezident sa nakazil covidom, keď krajina ruší opatrenia

Ženeva 17. februára (TASR) - Švajčiarsky prezident Ignazio Cassis mal pozitívny výsledok testu na nový koronavírus. Vo štvrtok to oznámila tamojšia vláda. Ako pripomenula agentúra AFP, Švajčiarsko v stredu zrušilo takmer všetky protipandemické opatrenia napriek tomu, že vírus sa tam stále veľmi šíri.



Stredajší "test bol pozitívny a prezident šiel dnes ráno do domácej izolácie, hneď ako sa dozvedel o výsledku," uvádza sa vo vyhlásení vlády. Cassis (60) nemá žiadne príznaky a je v dobrom zdravotnom stave, dodala vláda.



Cassis v stredu oznámil, že Švajčiarsko sa pripojí k ďalším európskym krajinám vrátane Rakúska, Británie, Holandska, Dánska a Nórska, ktoré odvolávajú väčšinu proticovidových obmedzení.



Od štvrtka zostáva vo Švajčiarsku v platnosti len povinnosť izolácie na päť dní po pozitívnom teste na koronavírus a tiež nosenie rúšok vo verejnej doprave a v zariadeniach zdravotnej starostlivosti.



Aj tieto pravidlá však prestanú platiť najneskôr koncom marca.



Pre vstup do krajiny už nie je potrebné preukazovať sa potvrdením o zaočkovaní, vyliečení z covidu či negatívnym testom na koronavírus ani vypĺňať vstupný formulár.



Švajčiarsko zaznamenalo počas pandémie vyše 2,6 milióna prípadov nákazy koronavírusom a vyše 12.500 súvisiacich úmrtí. V krajine s 8,6 milióna obyvateľov je plne zaočkovaných takmer 69 percent obyvateľov.