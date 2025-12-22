< sekcia Zahraničie
Švajčiarsky súd pripustil klimatickú žalobu z Indonézie proti Holcimu
Zvyšovanie hladiny mora podľa žalobcov ohrozuje ich ostrov čoraz častejšími záplavami.
Autor TASR
Bern 22. decembra (TASR) - Švajčiarsky súd v pondelok pripustil klimatickú žalobu z Indonézie proti švajčiarskemu výrobcovi cementu Holcim. Štyria žalobcovia z indonézskeho ostrova Pari tvrdia, že Holcim prispieva k zvyšovaniu hladiny mora svojimi emisiami oxidu uhličitého. Podľa agentúry DPA ide o prvý prípad svojho druhu na švajčiarskom súde, informuje TASR.
Zvyšovanie hladiny mora podľa žalobcov ohrozuje ich ostrov čoraz častejšími záplavami. Pari leží len 1,5 metra nad hladinou mora. Vo svojej žalobe podanej v januári 2023 žiadajú kompenzácie za stratu príjmu a financovanie ochranných opatrení na ich ostrove. Od Holcimu taktiež požadujú výraznejšie zníženie emisií CO2.
Súd žalobu pripustil, no upozornil, že v odvolacom konaní môže dospieť k záveru, že procesné požiadavky neboli splnené, informuje agentúra Reuters.
Holcim vyhlásil, že sa proti rozhodnutiu súdu odvolá. Vo svojom vyhlásení tvrdí, že súdy podľa názoru firmy nie sú „vhodným miestom na riešenie globálnej výzvy klimatickej zmeny“. Spoločnosť zároveň uviedla, že už výrazne znížila svoje emisie CO2 a stanovila si cieľ vyrábať do roku 2050 výlučne klimaticky neutrálne a recyklovateľné stavebné materiály.
Podľa Globálnej asociácie výrobcov cementu a betónu predstavuje výroba cementu približne sedem percent globálnych emisií CO2.
DPA pripomína, že klimatické žaloby boli podané aj v Holandsku a Nemecku, tam však neboli úspešné.
