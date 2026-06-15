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Svätovítskou katedrálou sa rozoznel nový organ
Do katedrály dorazili napríklad manželia Livia a Václav Klausovci, pražský primátor Bohuslav Svoboda či predseda Poslaneckej snemovne českého parlamentu Tomio Okamura.
Autor TASR
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Praha 15. júna (TASR) - Katedrálou sv. Víta na Pražskom hrade sa v pondelok večer prvýkrát po kompletnom naladení rozoznel nový organ. V úvode bohoslužby ho požehnal pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Na slávnosti sa zúčastnili tisícky pozvaných hostí vrátane politikov a významných osobností verejného života, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Do katedrály dorazili napríklad manželia Livia a Václav Klausovci, pražský primátor Bohuslav Svoboda či predseda Poslaneckej snemovne českého parlamentu Tomio Okamura. Prítomný bol aj slovenský veľvyslanec Martin Muránsky a tiež správca slovenskej katolíckej farnosti v Prahe Zoltán Balga.
Po úvodných príhovoroch a požehnaní, ktoré predniesol emeritný pražský arcibiskup Jan Graubner, začal okamih nazvaný „prebúdzanie organa“. Arcibiskup Přibyl počas neho osemkrát oslovil organ ako živého účastníka liturgie, na čo nástroj „odpovedal“ skladbou. Pri hraní sa vystriedalo osem organistov.
V rámci slávnosti opakovane zaznelo poďakovanie bývalému pražskému arcibiskupovi, kardinálovi Dominikovi Dukovi, ktorý s myšlienkou nového organa prišiel a podľa Pražského arcibiskupstva sa významne zaslúžil aj o jej realizáciu. Zomrel vlani v novembri.
Arcibiskup Přibyl v kázni podotkol, že nový nástroj bude slúžiť nielen pri liturgii či modlitbe, ale aj na pozdvihnutie ľudského ducha počas koncertov. „Organ dokáže jasať, plakať, utíšiť aj rozbúriť naše srdce, vyjadriť emócie, ktoré sú v nás. Pozeráme sa na krásu, počúvame krásu a náš svet viery, emócií a duchovnej skutočnosti, ktorú tu prežívame, sa spája,“ povedal Přibyl.
Ako hudobný sprievod bohoslužby organizátori zvolili Omšu D dur „Lužanská“ od Antonína Dvořáka, ktorú zložil v roku 1887. Interpretmi boli Česká filharmónia, Spojené arcidiecézne chrámové zbory, Hudba Hradnej stráže a štyria sólisti. Týmto zároveň začala Svätovítska organová oktáva, v rámci ktorej budú v katedrále až do nedele koncerty ako poďakovanie všetkým, ktorí sa o nový nástroj zaslúžili. V chráme zahrá napríklad Symfonický orchester Českého rozhlasu a v rámci nedeľného galakoncertu aj súbor Hradišťan. Všetky koncerty sú už vypredané, nedeľný bude možné sledovať v televízii.
V pondelok 22. júna sa uskutoční ďakovná omša Te Deum, ktorú bude pomocný pražský biskup Zdeněk Wasserbauer slúžiť za všetkých, ktorí na nový nástroj prispeli alebo sa oň zaslúžili iným spôsobom, a tiež za tých, ktorí sa jeho dokončenia nedožili. Ako avizovalo pražské arcibiskupstvo, v priebehu tejto omše zaznejú oba organy, ktoré teraz katedrála má.
Nový nástroj navrhol slovenský dizajnér Peter Olah v spolupráci so svetoznámou španielskou firmou Gerharda Grenzinga. Je vysoký vyše 12 metrov, váži viac ako 45 ton a tvoria ho štyri manuály, 121 registrov a 5755 píšťal. Stavba svätovítskej katedrály, ktorá sa stala jednou z pražských dominánt, sa vďaka novému reprezentatívnemu organu podľa Pražského arcibiskupstva symbolicky zavŕšila po vyše 700 rokoch.
Do katedrály dorazili napríklad manželia Livia a Václav Klausovci, pražský primátor Bohuslav Svoboda či predseda Poslaneckej snemovne českého parlamentu Tomio Okamura. Prítomný bol aj slovenský veľvyslanec Martin Muránsky a tiež správca slovenskej katolíckej farnosti v Prahe Zoltán Balga.
Po úvodných príhovoroch a požehnaní, ktoré predniesol emeritný pražský arcibiskup Jan Graubner, začal okamih nazvaný „prebúdzanie organa“. Arcibiskup Přibyl počas neho osemkrát oslovil organ ako živého účastníka liturgie, na čo nástroj „odpovedal“ skladbou. Pri hraní sa vystriedalo osem organistov.
V rámci slávnosti opakovane zaznelo poďakovanie bývalému pražskému arcibiskupovi, kardinálovi Dominikovi Dukovi, ktorý s myšlienkou nového organa prišiel a podľa Pražského arcibiskupstva sa významne zaslúžil aj o jej realizáciu. Zomrel vlani v novembri.
Arcibiskup Přibyl v kázni podotkol, že nový nástroj bude slúžiť nielen pri liturgii či modlitbe, ale aj na pozdvihnutie ľudského ducha počas koncertov. „Organ dokáže jasať, plakať, utíšiť aj rozbúriť naše srdce, vyjadriť emócie, ktoré sú v nás. Pozeráme sa na krásu, počúvame krásu a náš svet viery, emócií a duchovnej skutočnosti, ktorú tu prežívame, sa spája,“ povedal Přibyl.
Ako hudobný sprievod bohoslužby organizátori zvolili Omšu D dur „Lužanská“ od Antonína Dvořáka, ktorú zložil v roku 1887. Interpretmi boli Česká filharmónia, Spojené arcidiecézne chrámové zbory, Hudba Hradnej stráže a štyria sólisti. Týmto zároveň začala Svätovítska organová oktáva, v rámci ktorej budú v katedrále až do nedele koncerty ako poďakovanie všetkým, ktorí sa o nový nástroj zaslúžili. V chráme zahrá napríklad Symfonický orchester Českého rozhlasu a v rámci nedeľného galakoncertu aj súbor Hradišťan. Všetky koncerty sú už vypredané, nedeľný bude možné sledovať v televízii.
V pondelok 22. júna sa uskutoční ďakovná omša Te Deum, ktorú bude pomocný pražský biskup Zdeněk Wasserbauer slúžiť za všetkých, ktorí na nový nástroj prispeli alebo sa oň zaslúžili iným spôsobom, a tiež za tých, ktorí sa jeho dokončenia nedožili. Ako avizovalo pražské arcibiskupstvo, v priebehu tejto omše zaznejú oba organy, ktoré teraz katedrála má.
Nový nástroj navrhol slovenský dizajnér Peter Olah v spolupráci so svetoznámou španielskou firmou Gerharda Grenzinga. Je vysoký vyše 12 metrov, váži viac ako 45 ton a tvoria ho štyri manuály, 121 registrov a 5755 píšťal. Stavba svätovítskej katedrály, ktorá sa stala jednou z pražských dominánt, sa vďaka novému reprezentatívnemu organu podľa Pražského arcibiskupstva symbolicky zavŕšila po vyše 700 rokoch.