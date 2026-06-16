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Švéd dostal 4,5 roka väzenia za sexuálne vykorisťovanie manželky
Okresný súd vo vyhlásení uviedol, že odsúdený svoju manželku naviedol na prostitúciu a riadil väčšinu činností súvisiacich s týmito sexuálnymi službami.
Autor TASR
Štokholm 16. júna (TASR) - Muža, ktorý počas troch rokov zneužíval svoju manželku a nútil ju poskytovať desiatkam mužov sexuálne služby za peniaze, odsúdil v utorok súd vo Švédsku na štyri roky a päť mesiacov väzenia, informovala agentúra AFP.
Súd predtým tohto 61-ročného muža uznal vinným z obzvlášť závažného kupliarstva, pokusu o znásilnenie, napadnutia, vyhrážania sa a menej závažného drogového trestného činu.
Okresný súd vo vyhlásení uviedol, že odsúdený svoju manželku naviedol na prostitúciu a riadil väčšinu činností súvisiacich s týmito sexuálnymi službami. V súvislosti s tým konštatoval, že žena bola „bezohľadne vykorisťovaná.“ Prokurátorka Ida Annerstedtová uviedla, že žena mala zo svojho manžela strach, pretože ju opakovane vyzýval, aby ho nerozčuľovala, inak sa „vypustí monštrum“.
Prokuratúra v tomto prípade identifikovala približne 120 zákazníkov sexuálnych služieb. Súd však zamietol osem obvinení zo znásilnenia. V siedmich prípadoch údajne nebolo možné jednoznačne dokázať, že sa žena na sexuálnych aktivitách nezúčastnila dobrovoľne a v jednom prípade nebolo jasné, aké sexuálne akty sa odohrali. Z 29 osôb obžalovaných z kupovania sexuálnych služieb bolo odsúdených 28. Dvaja dostali tresty odňatia slobody, ostatným súd uložil pokuty alebo podmienečné tresty.
Tento prípad vyvolal vo Švédsku veľkú pozornosť. Médiá ho prirovnávali ku kauze Francúzky Gisele Pelicotovej, ktorej manžel bol v roku 2024 odsúdený za to, že ju omamoval a umožňoval desiatkam mužov, aby ju v tom stave znásilňovali.
Súd predtým tohto 61-ročného muža uznal vinným z obzvlášť závažného kupliarstva, pokusu o znásilnenie, napadnutia, vyhrážania sa a menej závažného drogového trestného činu.
Okresný súd vo vyhlásení uviedol, že odsúdený svoju manželku naviedol na prostitúciu a riadil väčšinu činností súvisiacich s týmito sexuálnymi službami. V súvislosti s tým konštatoval, že žena bola „bezohľadne vykorisťovaná.“ Prokurátorka Ida Annerstedtová uviedla, že žena mala zo svojho manžela strach, pretože ju opakovane vyzýval, aby ho nerozčuľovala, inak sa „vypustí monštrum“.
Prokuratúra v tomto prípade identifikovala približne 120 zákazníkov sexuálnych služieb. Súd však zamietol osem obvinení zo znásilnenia. V siedmich prípadoch údajne nebolo možné jednoznačne dokázať, že sa žena na sexuálnych aktivitách nezúčastnila dobrovoľne a v jednom prípade nebolo jasné, aké sexuálne akty sa odohrali. Z 29 osôb obžalovaných z kupovania sexuálnych služieb bolo odsúdených 28. Dvaja dostali tresty odňatia slobody, ostatným súd uložil pokuty alebo podmienečné tresty.
Tento prípad vyvolal vo Švédsku veľkú pozornosť. Médiá ho prirovnávali ku kauze Francúzky Gisele Pelicotovej, ktorej manžel bol v roku 2024 odsúdený za to, že ju omamoval a umožňoval desiatkam mužov, aby ju v tom stave znásilňovali.