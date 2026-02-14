< sekcia Zahraničie
Švédi a Kanada sa obviňovali z podvádzania, padli aj nadávky
Dôležitý skupinový zápas, ktorý Kanaďania vyhrali 8:6 a dostali sa na čelo tabuľky, bol od úvodu napätý a museli ho aj prerušiť.
Autor TASR
Cortina d'Ampezzo 14. februára (TASR) - Curling nepatrí medzi športy, pri ktorých by aktéri dávali prehnane najavo svoje emócie, nie to, že by sa dostali na klzisku ku konfliktom. V piatok večer to však medzi Kanaďanmi a Švédmi po vzájomných obvineniach z porušenia pravidiel vrelo a prišlo aj k nadávkam.
Dôležitý skupinový zápas, ktorý Kanaďania vyhrali 8:6 a dostali sa na čelo tabuľky, bol od úvodu napätý a museli ho aj prerušiť. Švédski hráči totiž obvinili súperov z dvojdotykov, čiže z toho, že sa dotýkali kameňov aj potom, ako ich pri hodoch pustili z ruky. „Javorové listy“ odpovedali rovnakou mincou a oba tímy upozornili rozhodcov, nech si dávajú pozor na prehrešky v ďalšom priebehu.
Vypäté emócie sa viac vybičovali v závere duelu, keď sa zopakovala situácia, Oskar Eriksson obvinil z dvojdotyku Marca Kennedyho a povedal, že mu po zápase ukáže dôkaz na videu. Kanadský hráč poprel, že by porušil akékoľvek pravidlá, pričom použil aj spŕšku expresívnych výrazov. „Nepáči sa mi, keď ma obviňujú z podvádzania po 25 rokoch na Tour a štyroch olympiádach. Takže som mu povedal, kam si to môže strčiť,“ povedal štyridsaťštyriročný Kennedy pre akreditované médiá. Eriksson kontroval a uviedol, že len chcel, aby hrali všetci podľa rovnakých pravidiel: „Chcem čistý, úprimný a spravodlivý boj. Takže, keď vidím, že kanadská dvojka podľa mňa 'šťuchá' do kameňa, hneď to ohlásim.“
Pravidlá hovoria, že hráč musí poslať kameň použitím rukoväte a pustiť ho skôr, ako prejde hrubou zelenou čiarou. Na olympiáde sú rukoväte vybavené senzormi, ktoré v prípade opakovaného dotyku upozornia rozhodcov. Švédi však tvrdia, že Kanaďan sa dotýkal priamo kameňa. „Podľa nás sa niektorí hráči dotýkali kameňa. A to nie je dovolené... Povedali sme to rozhodcom. Vyšli von a, žiaľ, si zle vyložili pravidlá, pretože si mysleli, že dvojité dotyky ktorejkoľvek časti kameňa sú v poriadku. A potom zistili, že to bolo nesprávne. Dotýkať sa môžete iba elektronickej časti rukoväte,“ uviedol Eriksson po zápase.
Svetový Curling po incidentoch uviedol, že po prvom oznámení boli na čiare rozhodcovia: „Počas pozorovania nedošlo k žiadnym porušeniam pravidiel,“ píše sa vo vyhlásení.
Švédi v Cortine d'Ampezzo obhajujú zlaté medaily z Pekingu, no v úvodných troch skupinových zápasoch prehrali s Talianskom 6:7, Veľkou Britániou 3:6 a aj s Kanadou 6:8.
/vyslaný redaktor TASR M. Tegza/
Dôležitý skupinový zápas, ktorý Kanaďania vyhrali 8:6 a dostali sa na čelo tabuľky, bol od úvodu napätý a museli ho aj prerušiť. Švédski hráči totiž obvinili súperov z dvojdotykov, čiže z toho, že sa dotýkali kameňov aj potom, ako ich pri hodoch pustili z ruky. „Javorové listy“ odpovedali rovnakou mincou a oba tímy upozornili rozhodcov, nech si dávajú pozor na prehrešky v ďalšom priebehu.
Vypäté emócie sa viac vybičovali v závere duelu, keď sa zopakovala situácia, Oskar Eriksson obvinil z dvojdotyku Marca Kennedyho a povedal, že mu po zápase ukáže dôkaz na videu. Kanadský hráč poprel, že by porušil akékoľvek pravidlá, pričom použil aj spŕšku expresívnych výrazov. „Nepáči sa mi, keď ma obviňujú z podvádzania po 25 rokoch na Tour a štyroch olympiádach. Takže som mu povedal, kam si to môže strčiť,“ povedal štyridsaťštyriročný Kennedy pre akreditované médiá. Eriksson kontroval a uviedol, že len chcel, aby hrali všetci podľa rovnakých pravidiel: „Chcem čistý, úprimný a spravodlivý boj. Takže, keď vidím, že kanadská dvojka podľa mňa 'šťuchá' do kameňa, hneď to ohlásim.“
Pravidlá hovoria, že hráč musí poslať kameň použitím rukoväte a pustiť ho skôr, ako prejde hrubou zelenou čiarou. Na olympiáde sú rukoväte vybavené senzormi, ktoré v prípade opakovaného dotyku upozornia rozhodcov. Švédi však tvrdia, že Kanaďan sa dotýkal priamo kameňa. „Podľa nás sa niektorí hráči dotýkali kameňa. A to nie je dovolené... Povedali sme to rozhodcom. Vyšli von a, žiaľ, si zle vyložili pravidlá, pretože si mysleli, že dvojité dotyky ktorejkoľvek časti kameňa sú v poriadku. A potom zistili, že to bolo nesprávne. Dotýkať sa môžete iba elektronickej časti rukoväte,“ uviedol Eriksson po zápase.
Svetový Curling po incidentoch uviedol, že po prvom oznámení boli na čiare rozhodcovia: „Počas pozorovania nedošlo k žiadnym porušeniam pravidiel,“ píše sa vo vyhlásení.
Švédi v Cortine d'Ampezzo obhajujú zlaté medaily z Pekingu, no v úvodných troch skupinových zápasoch prehrali s Talianskom 6:7, Veľkou Britániou 3:6 a aj s Kanadou 6:8.
/vyslaný redaktor TASR M. Tegza/