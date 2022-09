Švédi budú rozhodovať o zložení parlamentu i regionálnych samospráv

Štokholm 11. septembra (TASR) - Švédi budú v nedeľňajších voľbách rozhodovať o zložení 349-členného parlamentu, regionálnych a miestnych samospráv. Zvíťaziť by podľa prieskumov mohla vládnuca strana premiérky Magdaleny Anderssonovej. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Obyvatelia mohli svoj hlas odovzdať prostredníctvom predčasného hlasovania už od 24. augusta, pripomína AP. Hlavnou témou volebnej kampane bol nárast ozbrojených prejavov násilia a kriminality v krajine, píše na svojej webovej stránke stanica BBC.



Vo Švédsku podľa platných zákonov vládu zostavuje strana, ktorá vo voľbách získa najviac kresiel v parlamente. To by podľa prieskumov mohla byť Švédska sociálnodemokratická strana robotnícka (SAP) premiérky Anderssonovej, ktorá však pravdepodobne bude musieť vytvoriť koalíciu s ďalšími stranami, píše AP. Druhou najpopulárnejšou stranou v krajine sú podľa prieskumov Švédski demokrati.



SAP je pri moci od roku 2014. Popularita tejto strany však poklesla a pri schvaľovaní zákonov sa musí spoliehať na podporu viacerých ďalších strán.



Bývalá ministerka financií Anderssonová, v roku 2021 nahradila vo funkcii premiéra a lídra SAP Stefana Löfvena. Ten predtým oznámil svoje odstúpenie, ktoré zdôvodnil parlamentnými voľbami v septembri 2022. Odstúpením z oboch funkcií chcel svojmu nástupcovi umožniť lepšiu prípravu na voľby.