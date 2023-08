Švédi chcú pre obavy vyvolané pálením koránu sprísniť kontroly hraníc

Štokholm 1. augusta (TASR) - Švédska vláda vzhľadom na napätú bezpečnostnú situáciu spôsobenú podpaľovaním koránu, chce zvýšiť hraničné kontroly. Rozhodnutie o opatreniach na hraniciach má padnúť vo štvrtok 3. augusta. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry DPA.



Švédsky premiér Ulf Kristersson oznámil tento plán v utorok na tlačovej konferencii.



Kristersson (Umiernená strana), predtým vyjadril veľké obavy z podpaľovania posvätnej knihy islamu. Vláda sa obáva, že islamskí extrémisti by to mohli využiť ako príležitosť na útoky na Švédov doma aj v zahraničí.



Švédsko zažíva najťažšiu bezpečnostnú situáciu od druhej svetovej vojny, vyhlásil premiér.



Minister spravodlivosti Gunnar Strömmer oznámil, že polícia dostane už v utorok rozšírené právomoci pri kontrole vozidiel a osôb. Kristersson uviedol, že polícia tiež preskúma možnosti, ako by sa dalo zapaľovaniu koránu zabrániť.



Podobné oznámenie nedávno urobila dánska vláda. Pre takéto zákazy v súčasnosti neexistuje žiadny priamy právny základ a o povolení zhromaždenia doteraz rozhodovala polícia.



Protiislamské akcie podnikajú vo Švédsku a v Dánsku extrémisticky naladené malé skupiny alebo jednotlivci. Ich činy nedávno vyvolali protesty a vyhrážky nahnevaných ľudí v niektorých moslimských krajinách.



Reakcie boli obzvlášť silné v Iraku, kde vláda vyhostila švédskeho veľvyslanca. Demonštranti predtým v hlavnom meste Bagdad vtrhli na švédske veľvyslanectvo a podpálili ho.



Aj v pondelok sa konala v Štokholme ďalšia akcia znesväcovania Koránu.