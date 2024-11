Švédi chcú presunúť čínsku loď spájanú s poškodením podmorských káblov

Štokholm 26. novembra (TASR) - Švédsko chce, aby sa čínska loď, ktorá zakotvila pri Dánsku po poškodení dvoch káblov v Baltskom mori, presunula do švédskych vôd s cieľom pomôcť úradom pri vyšetrovaní. V utorok to vyhlásil švédsky premiér Ulf Kristersson, TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry AFP.



Kristersson uviedol, že "Švédsko je v kontakte s loďou aj s Čínou". Nejde o "obvinenie", ale o "objasnenie toho, čo sa stalo", vysvetlil.



V dňoch 17. a 18. novembra boli vo švédskych teritoriálnych vodách Baltského mora porušené dva telekomunikačné káble. Podľa webových stránok na sledovanie plavidiel sa v tých miestach plavila čínska loď I Pcheng 3, hoci nič nenasvedčuje, že by bola do týchto incidentov zapojená.



Švédska a fínska polícia začali vyšetrovanie. Predstavitelia Európskej únie uviedli, že majú podozrenie zo "sabotáže" súvisiacej s ruskou vojenskou agresiou na Ukrajine. Kremeľ to odmietol ako "absurdné" a "smiešne".



Čínske ministerstvo zahraničných vecí odmietlo akúkoľvek zodpovednosť v tejto záležitosti. Loď I Pcheng 3 od minulého týždňa kotví v morskej úžine Kattegat medzi Švédskom a Dánskom.



Dánske námorníctvo v stredu uviedlo, že sleduje plavidlo, ktoré sa nachádza v medzinárodných vodách. V sobotu sa k operácii pridala aj švédska pobrežná stráž.



V skorých ranných hodinách 17. novembra sa poškodil kábel Arelion zo švédskeho ostrova Gotland do Litvy. Nasledujúci deň bol južne od švédskeho ostrova Öland prerušený podmorský kábel C-Lion 1 spájajúci fínske Helsinki s nemeckým Rostockom.



Napätie v priestore Baltského mora sa zvyšuje od invázie Ruska na Ukrajinu vo februári 2022. V septembri 2022 došlo k sérii podmorských výbuchov, ktoré poškodili plynovod Nord Stream na prepravu ruského plynu do Nemecka. Ich príčina sa doteraz nezistila. Vlani v októbri kotva čínskej nákladnej lode poškodila podmorský plynovod medzi Fínskom a Estónskom.