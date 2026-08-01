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Švédi sprísnia tresty odňatia slobody za trestné činy spojené s gangmi
Legislatíva je čiastočne inšpirovaná susedným Dánskom, kde sa za trestné činy súvisiace s gangmi už dlho ukladajú prísnejšie tresty.
Autor TASR
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Štokholm 1. augusta (TASR) - Švédsko zaviedlo prísnejšie tresty za trestné činy súvisiace s gangmi. Nový zákon, ktorý nadobudol platnosť v sobotu, umožňuje súdom ukladať členom gangov za vybrané trestné činy až dvojnásobne dlhšie tresty odňatia slobody než doteraz. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Podľa nového zákona môže napríklad člen gangu pristihnutý pri nosení strelnej zbrane dostať až osem rokov väzenia, pričom doteraz bola maximálna sadzba štyri roky, uviedla švédska tlačová agentúra TT.
Prísnejšie pravidlá ukladania trestov sa vzťahujú aj na mladistvých páchateľov, hoci legislatíva naďalej umožňuje zmiernenie trestov pre maloletých.
Švédsko už roky bojuje s násilím gangov. Tieto zločinecké siete zároveň čoraz častejšie verbujú tínedžerov na vykonávanie nájomných vrážd. Po rokoch rastúceho násilia však počet smrteľných strelieb a ďalších ozbrojených trestných činov tento rok zatiaľ klesol na pomerne nízku úroveň.
Legislatíva je čiastočne inšpirovaná susedným Dánskom, kde sa za trestné činy súvisiace s gangmi už dlho ukladajú prísnejšie tresty.
Nové pravidlá zároveň stanovujú hornú hranicu zdvojnásobeného trestu na 18 rokov. Opatrenie je súčasťou širšieho balíka reforiem trestného práva, ktorý sprísňuje tresty za približne 50 trestných činov.
Zákon schválil švédsky parlament v polovici júna. Niektorí právni experti však argumentujú, že dlhšie tresty odňatia slobody pravdepodobne nebudú účinným odstrašujúcim prostriedkom proti zločinom spojeným s gangmi.
Podľa nového zákona môže napríklad člen gangu pristihnutý pri nosení strelnej zbrane dostať až osem rokov väzenia, pričom doteraz bola maximálna sadzba štyri roky, uviedla švédska tlačová agentúra TT.
Prísnejšie pravidlá ukladania trestov sa vzťahujú aj na mladistvých páchateľov, hoci legislatíva naďalej umožňuje zmiernenie trestov pre maloletých.
Švédsko už roky bojuje s násilím gangov. Tieto zločinecké siete zároveň čoraz častejšie verbujú tínedžerov na vykonávanie nájomných vrážd. Po rokoch rastúceho násilia však počet smrteľných strelieb a ďalších ozbrojených trestných činov tento rok zatiaľ klesol na pomerne nízku úroveň.
Legislatíva je čiastočne inšpirovaná susedným Dánskom, kde sa za trestné činy súvisiace s gangmi už dlho ukladajú prísnejšie tresty.
Nové pravidlá zároveň stanovujú hornú hranicu zdvojnásobeného trestu na 18 rokov. Opatrenie je súčasťou širšieho balíka reforiem trestného práva, ktorý sprísňuje tresty za približne 50 trestných činov.
Zákon schválil švédsky parlament v polovici júna. Niektorí právni experti však argumentujú, že dlhšie tresty odňatia slobody pravdepodobne nebudú účinným odstrašujúcim prostriedkom proti zločinom spojeným s gangmi.