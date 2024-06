Švédi za zapojia do monitorovania vzdušného priestoru pod velením NATO

Štokholm 7. júna (TASR) - Švédsko v piatok oznámilo, že sa zapojí do monitorovania vzdušného priestoru pod velením NATO. Táto severská krajina tak urobí len tri mesiace po tom, čo sa stala členom Severoatlantickej aliancie, informuje TASR podľa agentúry DPA.



Švédske lietadlá nasadia do misie NATO zameranej na zaistenie bezpečnosti vzdušného priestoru, oznámil švédsky premiér Ulf Kristersson s tým, že jeho krajina za zapojí predovšetkým do misie monitorujúcej vzdušný priestor nad pobaltskými krajinami.



"Švédsko je odhodlané byť od prvého dňa aktívnym členom NATO a táto cesta môže teraz naozaj začať," uviedol Kristersson po stretnutí s generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom na vojenskej základni neďaleko Štokholmu.



Švédsko vstúpilo do Severoatlantickej aliancie 7. marca. Rovnako ako susedné Fínsko sa rozhodlo odkloniť od svojej dlhoročnej politiky vojenskej neangažovanosti a požiadať o vstup do NATO v reakcii na inváziu Ruska na Ukrajinu z februára 2022.