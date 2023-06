Švédi zachránili dieťa, ktoré spadlo z trajektu do mora

Štokholm 29. júna (TASR) — Švédske plavidlá zachránili sedemročné dieťa, ktoré spadlo do vôd Baltského mora z paluby trajektu do, ako i jeho matku, ktorá v snahe o jeho záchranu skočila za ním. Informovali o tom agentúry AP a AFP.



Matku i dieťa následne vrtuľníkom oddelene transportovali do nemocnice vo švédskom meste Karlskrona, spresnil hovorca švédskeho námorného úradu Jonas Franzen. Informácie o ich stave neboli bezprostredne známe.



K incidentu došlo na trajekte smerujúcom z prístavu v poľskom meste Gdyňa do Karlskrony.



Podľa Franzena dieťa spadlo do mora z výšky asi 20 metrov. Pri záchrannej operácii pomáhali lode a vrtuľníky zo Švédska i zo Severoatlantickej aliancie, ktoré sa v oblasti práve nachádzali.



Podľa poľskej televíznej stanice TVN išlo v prípade matky i dieťaťa o poľských občanov.