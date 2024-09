Švédku obvinili z genocídy, s Jezídmi mala zaobchádzať ako s otrokmi

Kodaň 20. september (TASR) - Podporovateľku extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) vo Švédsku obvinili z genocídy, zločinov proti ľudskosti a závažných vojnových zločinov, oznámila švédska prokuratúra vo štvrtok v Štokholme, píše TASR na základe správy agentúry DPA.



Prokuratúra vo vyhlásení uvádza, že 52-ročná Švédka vo svojom dome v severnej Sýrii v období rokov 2014 až 2016 údajne zadržiavala ženy a deti z etnicko-náboženskej skupiny jezídov. Zaobchádzala s nimi ako s otrokmi, píše sa v obvinení. "Žena je podozrivá z toho, že sa viackrát podieľala na obchodovaní so ženami a deťmi alebo ich odovzdaní iným osobám v rámci (hnutia Islamský štát), s vedomím, že by mohli prísť o život alebo byť vystavené veľkému utrpeniu alebo závažnýmm sexuálnym útokom," píše prokuratúra.



Podľa generálnej prokurátorky Reeny Devgunovej "všetky obete boli vystavené takej mentálnej ujme, že to predstavuje genocídu". Genocídou podľa nej bolo aj násilné oddelenie jezídskych detí od ich skupiny a ich prevýchova na moslimov.



Začiatok hlavného procesu je naplánovaný na október.



Podozrivá všetky obvinenia odmieta. Momentálne si odpykáva trest odňatia slobody za hrubé porušenie medzinárodného práva a závažné vojnové zločiny. Svojho 12-ročného syna v Sýrii odovzdala Islamského štátu, aby slúžil ako detský vojak, zabili ho vo veku 16 rokov.



Islamský štát na vrchole svojej moci v rokoch 2014 a 2015 ovládal veľké časti Sýrie a Iraku a vyhlásil tam kalifát. Hoci medzičasom stratil svoje územia, jeho bunky zostávajú naďalej aktívne.