Svedkyňa potvrdila výbuch aj v okolí Dubaja

Moslimský muž sa modlí počas svätého mesiaca ramadánu v veľkej mešite v Sharjahu, neďaleko Dubaja, Spojené arabské emiráty, v piatok 27. februára 2026. Foto: TASR/AP

Irán v reakcii na údery Spojených štátov a Izraela zaútočil na americké vojenské zariadenia v Katare, Bahrajne, Kuvajte a SAE.

Autor TASR
Dubaj 28. februára (TASR) - Irán v reakcii na americko-izraelské údery v sobotu zaútočil na viaceré vojenské zariadenia USA na Blízkom východe vrátane základne v Spojených arabských emirátoch (SAE). Svedkyňa pochádzajúca zo Slovenska pre TASR uviedla, že výbuch zaznamenali aj v okolí Dubaja.

Bola som približne hodinu od Dubaja vo vonkajšej reštaurácii na pláži v meste Umm al-Kajwajn. Ľudia okolo nás začali čítať správy o dianí v regióne. Krátko nato sme v diaľke počuli jednu výraznú explóziu a potom zvuky (vysoko) vo vzduchu,“ uviedla pre TASR Slovenka žijúca v Dubaji, ktorá si želala ostať v anonymite. Dodala, že na oblohe taktiež spozorovala vojenské lietadlá, zrejme stíhačky.

Irán v reakcii na údery Spojených štátov a Izraela zaútočil na americké vojenské zariadenia v Katare, Bahrajne, Kuvajte a SAE. Úrady v SAE potvrdili, že pri údere na základňu v Abú Zabí zahynula najmenej jedna osoba.

Agentúra AFP s odvolaním sa na svojich svedkov rovnako informovala o výbuchu v okolí Dubaja. Jeden z nich ho popísal ako „veľkú explóziu, ktorá otriasla oknami“. Iný tvrdí, že spozoroval tri letiace rakety.
