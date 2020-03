Kauza MH17: Vedľa systému Buk boli príslušníci ruskej tajnej služby

Amsterdam 10. marca (TASR) - Medzinárodný tím, ktorý vyšetruje okolnosti zostrelenia dopravného lietadla spoločnosti Malaysia Airlines počas jeho letu nad východom Ukrajiny, získal dôležitú svedeckú výpoveď. Uvádza sa v nej, že 17. júla 2014 sa v blízkosti systému Buk, z ktorého vypálená raketa zasiahla malajzijské lietadlo, nachádzali agenti ruských tajných služieb, zrejme Federálnej bezpečnostnej služby (FSB). Informovala o tom v utorok rozhlasová stanica Rádio Sloboda (RFE/RL).



Táto svedecká výpoveď zaznela v utorok na pojednávaní súdu v holandskom meste Schiphol, kde sa v pondelok začal proces s tromi občanmi Ruska a jedným Ukrajincom, obžalovanými z viacnásobnej vraždy v súvislosti so zostrelením lietadla spoločnosti Malaysia Airlines v roku 2014. Zahynulo pri tom všetkých 298 ľudí na palube.



Svedok, na ktorého sa obžaloba odvoláva, je utajený a na súde sa spomína ako M58.



Podľa informácií RFE/RL ide o bývalého príslušníka jednotiek samozvanej Doneckej ľudovej republiky (DĽR). Tvrdí tiež, že obsluha systému Buk hovorila "s ruským prízvukom", čo podľa RFE/RL znamená, že zrejme nešlo o ľudí narodených na Ukrajine.



Svedok vypovedal, že ľudia nachádzajúci sa na mieste, odkiaľ bola vypálená raketa, "boli spokojní, keď sa dozvedeli, že bolo zostrelené vojenské nákladné lietadlo. Keď sa však z miesta pádu lietadla vrátili prví ľudia, ukázalo sa, že to bol civilný stroj".



Obžaloba súdu oznámila, že má svedkov, ktorí bezprostredne videli odpálenie rakety zo systému Buk.



Prokuratúra na pojednávaní vysvetlila, že mnohí zo svedkov sú utajení, aby boli v bezpečí pred možným prenasledovaním zo strany separatistov podporovaných Ruskom.



Prokurátor Thijs Berger označil za "reálnu" takú situáciu, že sa Rusko pokúsi využiť svoje tajné služby, aby zistilo totožnosť týchto utajených svedkov. Momentálne sa to pred súdom snaží dosiahnuť obhajoba jedného z obžalovaných, Olega Pulatova.



Vyšetrovací tím dospel aj k záveru, že do vrážd a ozbrojeného konfliktu na východe Ukrajiny sú zapletené aj ruské tajné služby - GRU a FSB. Tím poukázal na to, že v odpočutých telefonických rozhovoroch proruskí separatisti často hovoria o príkazoch z Moskvy na likvidáciu určených ľudí.



Holandská prokuratúra vyslovila podozrenie, že Rusko sa od začiatku snaží zabrániť vyšetreniu katastrofy boeingu na východe Ukrajiny. Poukázala na vyjadrenia ruského ministerstva obrany bezprostredne po tragédii i na dezinformácie, ktoré šíria ruské úrady i ruské štátne televízie, aby takto marili vyšetrovanie.



Lietadlo smerujúce z Amsterdamu do malajzijskej metropoly Kuala Lumpur sa zrútilo 17. júla 2014 počas letu nad východom Ukrajiny - územím ovládaným proruskými separatistami. Zahynulo pri tom všetkých 298 ľudí na palube vrátane 80 detí. Dve tretiny cestujúcich boli Holanďania.



Vyšetrovaním sa zistilo, že lietadlo spoločnosti Malaysia Airlines sa zrútilo po zásahu raketou zem-vzduch vypálenou zo systému Buk, a to v oblasti vzdialenej od hranice s Ruskom približne 35 kilometrov.



Odpaľovacie zariadenie bolo údajne na východ Ukrajiny prevezené z ruskej raketovej brigády v meste Kursk. Moskva však akýkoľvek podiel viny na zostrelení malajzijského lietadla odmieta.